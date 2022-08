“Esperando por ti”: Al Fateh y su provocador post para aguardar por la llegada de Valera

Alex Valera tendrá su primera experiencia en el extranjero con la camiseta del Al Fateh, actual equipo de Christian Cueva. El exgoleador de Universitario de Deportes partió rumbo a Arabia Saudita para incorporarse y conocer a sus nuevos compañeros. Ante esto, la propia institución de la liga árabe ya lo espera y de la mejor manera posible.

“Esperando por ti, Alex Valera” , dijo el conjunto árabe en sus redes sociales. Se vio también la indumentaria que utilizará el artillero.

Alex Valera jugará con Cueva en Al Fateh. Foto: Twitter

Alex Valera sobre su primera experiencia internacional

“Es un sueño cumplido, que siempre lo he dicho, que he querido salir al extranjero. Durante todo el tiempo que vengo jugando fútbol profesional vengo cumpliendo metas que me he planteado, y ahora quiero seguir superándome y no quiero que este sea mi techo. Simplemente, quiero salir, quiero ver cómo es el fútbol en el extranjero y quiero aspirar a más”, declaró el delantero de 26 años para Willax.

Sobre su relación con Barreto y Ferrari

Sobre si Barreto y Ferrari se despidieron de él, reveló que no, y luego agregó: “La última vez conversé con Barreto, solamente por firmar la hoja, y listo, se acabó. No hubo una despedida formal, pero, bueno, igual estoy tranquilo”.

Finalmente reveló cómo quedó su relación con Jean Ferrari. “Es un tema que ya está cerrado. Ya no volvimos a tener comunicación desde la última vez que conversamos”, explicó. Tras la pregunta sobre si el administrador se alejó de él, respondió: “En realidad, ambos. Ya no voy a darle vuelta al tema, pero no terminó nada bien”.