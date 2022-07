¿A qué hora juegan PSG vs. Nantes EN VIVO ONLINE por la Supercopa de Francia?

PSG vs. Nantes EN VIVO se enfrentan a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) este domingo 31 de julio. El duelo por la Supercopa de Francia se disputará en el Bloomfield Stadium, con transmisión por TV de ESPN y vía streaming desde Star Plus. En La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE de este duelo, con las alineaciones confirmadas de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto con videos de goles.

PSG vs. Nantes: ficha del partido

Partido PSG vs. Nantes ¿Cuándo juegan? Domingo 31 de julio ¿A qué hora? 1.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Bloomfield Stadium ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan PSG vs. Nantes?

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Paris Saint-Germain irá por su primer título de la nueva temporada en esta definición de la Supercopa de Francia contra el Nantes. El campeón de la Ligue 1 y el ganador de la Copa de Francia se verán las caras lejos de su país, pues el duelo se jugará en Israel.

El elenco parisino llega a este cotejo con cuatro victorias consecutivas en los amistosos que disputó durante su gira por Japón. La baja más sensible que sufrirá el plantel de Christophe Gautier será la de Kylian Mbappé, suspendido por acumulación de amarillas.

El conjunto canario, por su parte, llega con dos triunfos y dos derrotas como parte de su pretemporada. Su choque más reciente fue una caída 0-1 frente al Stade de Rennes.

En febrero de este año, Nantes sorprendió al PSG al ganar 3-1 por la liga francesa. En la ampliación del historial reciente entre ambos, los capitalinos se impusieron en siete de los últimos 10 cotejos.

¿Qué canal transmite PSG vs. Nantes?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú; ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Bein Sports.

¿Dónde ver PSG vs. Nantes por internet?

Si quieres seguir la transmisión del PSG vs. Nantes por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de PSG vs. Nantes

Nantes 3-1 PSG | 19.02.22

PSG 3-1 Nantes | 20.11.21

PSG 1-2 Nantes | 14.03.21

Nantes 0-3 PSG | 31.10.20

Nantes 1-2 PSG | 04.02.20.

Alineaciones probables de PSG vs. Nantes

PSG : Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembé; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi, Pablo Sarabia, Neymar Jr.

Nantes: Lafont; Fabio, Castelletto, Girotto, Palois y Merlin; Chirivella, Moussa Sissoko; Blas, Guessand y Simon.

Estadio de PSG vs. Nantes

El escenario de esta Supercopa será el Bloomfield Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Tel Aviv, Israel, que cuenta con aforo para más de 29.000 espectadores.