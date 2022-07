Mientras Vidal ganará millones en Flamengo, Paolo Guerrero habría aceptado bajo salario en Avaí

Dos figuras del fútbol sudamericano ficharon por dos equipos que disputan el Brasileirao en las últimas semanas; específicamente, nos referimos a Paolo Guerrero y Arturo Vidal. Grandes jugadores que visten los colores del Avaí FC y Flamengo, respectivamente. Su llegada a las instituciones mencionadas generaron una gran expectativa en Brasil por el gran nivel que ambos poseen; sin embargo, esto no significa que necesariamente deban ganar lo mismo.

Por parte del ‘Rey’, AS Chile informó que cobrará 3 690 000 dólares por todo lo que dura su contrato con el Mengao (18 meses). Mientras que el ‘Depredador’, según dio a conocer la web Portal do Colorado, ganará 28.000 dólares mensuales. Si llegara a jugar la misma cantidad de tiempo que Vidal, estaría ganando 504.000, cifra muy inferior a la del futbolista chileno.

¿Cuándo vence el contrato de Paolo Guerrero con Avaí?

Según el portal Transfermarkt, Guerrero estará en el conjunto brasileño hasta diciembre; por lo que facturaría 168.000 dólares.

Presidente de Peñarol minimiza posible fichaje de Guerrero

Antes de firmar por Avaí, el ‘Depredador’ era voceado en otros clubes. Uno de estos era Peñarol y su presidente, Ignacio Ruglio, tuvo duras palabras ante la posible incorporación del peruano.