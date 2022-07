[EN VIVO] Bolivia vs. Colombia HOY: hora y canal del partido por la Copa América Femenina 2022

MIRA AQUÍ EN VIVO Bolivia vs. Colombia. Ambas selecciones femeninas se enfrentarán por la jornada 2 de la Copa América Femenina 2022 hoy, lunes 11 de julio. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

La selección anfitriona llega motivada a este encuentro, luego de ganar 4-2 a Paraguay en la primera fecha del certamen. En tanto, la selección femenina de Bolivia cayó goleada 6-1 ante Ecuador. De esta manera, las cafeteras son segundas del Grupo A con tres puntos, mientras las altiplánicas son las últimas con 0 unidades.

Bolivia vs. Colombia: ficha del partido

Partido Bolivia vs. Colombia ¿Cuándo juegan? Lunes 11 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Pascual Guerrero ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora ver Bolivia vs. Colombia EN VIVO?

El partido entre Bolivia vs. Colombia por la fecha 2 de la Copa América Femenina 2022 se llevará a cabo este lunes 11 de julio desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Conoce el horario, según tu zona geográfica:

Colombia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Bolivia vs. Colombia EN VIVO?

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: DirecTV Sports+

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports, Win Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

México: Sky Sports

Paraguay: DirecTV Sports+

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: FS1, ViX.

¿Cómo ver Bolivia vs. Colombia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Bolivia vs. Colombia por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde jugarán Bolivia vs. Colombia?

El partido Bolivia vs. Colombia se disputará en el Estadio Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali, en Colombia. Este recinto, inaugurado en 1937, cuenta con una capacidad para 46.400 espectadores.