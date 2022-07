[En Vivo] Argentina vs. Perú: ¿cómo seguir el debut de la Bicolor en la Copa América Femenina?

Mira AQUÍ Argentina vs. Perú EN VIVO Y EN DIRECTO este martes 12 de julio por la segunda jornada de la Copa América Femenina 2022. El compromiso entre la Blanquirroja y la Albiceleste se disputará en el Estadio Centenario de Armenia y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Argentina vs. Perú: ficha del partido

Partido Argentina vs. Perú Fecha Martes 12 de julio Fecha 7.00 p. m. (Perú) y 9.00 p. m. (Argentina) Canal DirecTV Sports Lugar Estadio Centenario

Argentina vs. Perú: la previa

Van por la sorpresa. La selección peruana busca dar la sorpresa en su debut por la Copa América Femenina 2022. El combinado incaico se medirá ante Argentina en la segunda jornada del certamen continental.

Las dirigidas por Conrad Flores descansaron en la primera jornada y se verán las caras ante un equipo albiceleste, que viene golpeado. El elenco de Germán Portanova cayó goleado 4-0 en su presentación ante Brasil y necesita sumar para no complicarse en el Grupo B.

Las convocadas de la selección peruana femenina

Arqueras: Maryory Sánchez (Millonarios FC), Silvana Alfaro (Racing Club) y Mía Shalit (Sacramento University).

Defensas: Grace Cagnina (Long Island University), Fabiola Herrera (Universitario), Stephanie Vásquez (Universitario), Yoselin Miranda (Alianza Lima), Braelynn Llamoca (U.C. Riverside) y Scarleth Flores (Universitario).

Volantes: Sandra Arévalo (Alianza Lima), Emily Flores (César Vallejo), Claudia Cagnina (Sandvikens I.F.), Teresa Wowk (Kennesaw State University), Ariana Muñoz (North Florida University), Gladys Dorador (Alianza Lima), Claudia Domínguez (Atlético de Madrid) y Cindy Novoa (Universitario).

Delanteras: Pierina Núñez (Betis), Xioczana Canales (Universitario), Alexandra Kimball (North Carolina Courage), Nahomi Martínez (Universitario), Steffani Otiniano (Alianza Lima) y Liliana Neyra (Amora F.C.).

¿A qué hora juegan Argentina vs. Perú?

El duelo entre Argentina vs. Perú por la Copa América Femenina 2022 se desarrollará en el Estadio Centenario de Armenia. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 10).

¿En qué canal VER EN VIVO Argentina vs. Perú por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Sky HD (TV) y Blue to Go (streaming)

Estados Unidos: FOX Sports App (streaming), Foxsports.com (streaming), Fox Sports 1 (TV) y ViX (streaming)

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver Argentina vs. Perú por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Argentina vs. Perú por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Argentina vs. Perú?

El escenario de este compromiso será el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad colombiana de Armenia. El recinto fue inaugurado en 1988 y tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.