El partido destacado del día para Arequipa y varios hinchas peruanos es el Deportivo Cali vs. FBC Melgar, que se jugará por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. Aunque los equipos peruanos prácticamente nunca son favoritos en enfrentamientos como visitante en torneos internacionales, el Dominó cuenta tanto con un antecedente positivo para triunfar en Colombia.

Lo prometido es deuda

Luego de sus muy buenas campañas en la Liga 1 en 2014 hacia adelante, aquello pendiente para FBC Melgar era marcar diferencias en un torneo internacional. Fue campeón nacional en 2015, pero hizo cero puntos en la Copa Libertadores 2016. Como subcampeón peruano, abrió el Grupo 3 del certamen en 2017 con un triunfo ante Emelec, pero serían los únicos puntos que sumaría en todo el torneo.

A FBC Melgar no le fue bien en más de una Copa Libertadores. Foto: Andina

Las cosas no mejoraron para FBC Melgar en la Libertadores 2018, pues cayó eliminado ante Santiago Wanderers, equipo de segunda división de Chile, en la fase 2. Cada participación internacional del Dominó se convertía en una mancha más para la historia del club en aquellos años, pero todo cambiaría en 2019.

Pocos tenían fe en que Melgar lograra superar hasta dos fases previas para meterse a los grupos de la Copa Libertadores, pero lo logró: el equipo de Jorge Pautasso dejó en el camino a la Universidad de Chile (1-0 en el global) y a Caracas (3-2 en el global), y pasó a integrar el Grupo F junto a Palmeiras, San Lorenzo y Junior.

Valió una clasificación

Lamentablemente, a FBC Melgar no le fue tan bien en un grupo ampliamente dominado por Palmeiras. A pesar de ello, el club arequipeño llegó a la última fecha con la posibilidad de pasar a la Copa Sudamericana 2019 como tercero. Para esto, tenía que derrotar al Junior de Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz en Barranquilla.

El extremo del Liverpool fue titular en la derrota 1-0 de su equipo en Arequipa, pero no fue convocado para este partido final. Por su parte, Melgar salió con lo mejor que tenía, y alineó un 4-3-2-1: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, Christian Ramos, David Villalba, Leonardo Mifflin; Ángel Romero, Alexis Arias, Nicolás Freitas; Jhonny Vidales, Joel Sánchez; Bernardo Cuesta.

FBC Melgar no era favorito, pero terminó siendo mucho más efectivo que Junior. A los 17′, una gran jugada individual por derecha de Joel Sánchez terminó en una asistencia para el goleador Bernardo Cuesta, quien la empujó debajo del arco de Sebastián Viera. Tras ello, el Dominó pudo aguantar gracias a la ineficacia del rival y a algunas atajadas de Carlos Cáceda.

FBC Melgar derrotó 0-1 a Junior en Barranquilla por Copa Libertadores 2019. Foto: Conmebol

Aquella vez, la jugada de más suspenso fue un cabezazo que sacó el paraguayo Villalba con el taco de la línea. Este Melgar de Néstor Lorenzo, por lo mostrado esta temporada, no replicará una actuación similar a aquel equipo de Jorge Pautasso. Si bien la baja de Cuesta es muy sensible, el Dominó ya no parte en la previa como un conjunto —en el papel— inferior.