¿Deja la Bicolor? Edison Flores y su misterioso mensaje luego que Perú no clasificara al Mundial

La eliminación de la selección peruana causó diversas reacciones en los jugadores de la Bicolor, como Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Sergio Peña, entre otros. Uno de los últimos en pronunciarse fue Edison Flores, quien ingresó en el segundo tiempo del partido ante Australia y estuvo cerca de anotar el gol de la victoria.

El popular ‘Orejas’ publicó un estado en su cuenta de Instagram en el que dejó un mensaje que generó intriga. En la publicación se puede ver una foto del exjugador de Universitario acompañada de la frase “Gracias por todo” y, más abajo, la palabra “Revancha”.

Sin embargo, lo que causo polémica fue la letra de una canción, la cual acompañaba la publicación. En ella se puede leer que dice: “Y esto duele. Me debo ir. No me quiero ir. Me tengo que ir. No quiero partir”.

Publicación de Edison Flores tras caer en los penales ante Australia. Foto: captura Instagram

Recordemos que Edison Flores fue uno de los encargados de ejecutar desde los 12 pasos. El popular ‘Orejas’ anotó el cuarto penal y puso el 4-4 momentáneo. Previamente, tuvo una ocasión clara de gol, pero su cabezazo impactó en el poste de Australia.

¿Luis Advíncula se despidió de la selección?

Tras la derrota de Perú ante Australia, Luis Advíncula también se pronunció y se autocatalogó como “el único responsable de esta debacle”. Líneas seguidas, anunció que dará un “paso al costado” a la selección peruana. Sin embargo, minutos más tarde, borró su publicación.