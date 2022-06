Chile no dirá presente en Qatar, pero algunos jugadores chilenos sí clasificaron al Mundial

Segundas oportunidades. Tras el fallo de la FIFA en contra de Chile por el caso Byron Castillo, las chances de lograr una clasificación al mundial parecen diluirse. Si bien existe cierta ilusión en relación con lo que pueda ocurrir con la apelación —y un eventual reclamo ante el TAS—, la campaña del conjunto sureño durante las eliminatorias fue muy discreta.

Uno de los mejores del equipo mapocho fue el delantero Ben Brereton. La ANFP decidió nacionalizar al goleador anglo-chileno que milita en el Blackburn Rovers de la Championship de Inglaterra y obtuvo buenos resultados. Sin embargo, años atrás tuvieron la posibilidad de hacerlo con otros dos jugadores, los cuales estarían presentes en la próxima Copa del Mundo.

Ricardo Rodríguez y Cristián Gutiérrez lograron su pasaje para Qatar 200 con Suiza y Canadá, respectivamente. Ambos futbolistas se cansaron de esperar el llamado del cuadro sudamericano y se cobraron su revancha años más tarde.

Un campeón del mundo ignorado

El nombre de Ricardo Rodríguez empezó a sonar en el 2009. El lateral izquierdo se consagró campeón con la sub-17 de Suiza en el mundial de la categoría y despertó la atención de varios clubes. En el 2012 fue fichado por el Wolfsburgo de Alemania y en el país sureño soñaban con su convocatoria debido a que su madre era chilena.

En su momento, el entrenador Claudio Borghi decidió no citarlo. “Lo que vimos no estaba para la selección”, justificó. En el 2015, el deportista le concedió una entrevista a La Tercera y reveló que su primera opción era la nación de su madre. “Yo siempre pensé en jugar por Chile. Hablé, también, con varias personas. Pero nunca me llamaron para jugar por la selección. Yo estaba en Suiza, jugando en Zurich, y al final solo vino a buscarme la selección suiza”, mencionó.

En los siguiente años logró incorporarse al Milán de Italia y disputó los mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018. Actualmente viste la camiseta del Torino de la Serie A, es titular en su selección y estará presente en Qatar 2022.

Ricardo Rodríguez jugó en el AC Milan. Foto: Facebook Ricardo Rodríguez

Revancha histórica

A inicios del 2022, Canadá dio la sorpresa y consiguió una histórica clasificación a un mundial después de 36 años. El elenco centroamericano apeló a varios futbolistas con doble nacionalidad y uno de ellos era el chileno Cristián Gutiérrez Zúñiga.

A diferencia de Rodríguez, el carrilero pasó por las menores de Colo Colo y representó a la Roja en un sudamericano sub-20 en el 2017. Sin embargo, el jugador Vancouver Whitecaps de la MLS nunca recibió la citación de la selección absoluta.

“Hace tiempo pedían que me nacionalizara, pero yo quería jugar por Chile… y me cansé de esperar. No iba a seguir esperando si nunca me citaron, ni siquiera a un microciclo. Esperé tanto, no se dio y me vine a Canadá. Se dio y tomé una decisión rápida. La carrera del jugador es corta”, sostuvo para El Mercurio.

Cristián Gutiérrez aceptó jugar por Canadá en el 2020. Foto: captura Instagram Cristián Gutiérrez

Si bien el lateral de 25 años no logró sumar minutos al competir por el puesto con Alphonso Davies —figura del Bayern Múnich—, estuvo presente en el tramo final del octogonal final de la Concacaf.

Marco Rojas buscará ser el tercero

El mediocampista Marco Rojas fue convocado por la selección de Nueva Zelanda para afrontar el repechaje ante Costa Rica este martes 14 de junio. El volante de padre chileno, quien perdió la repesca del 2018 ante Perú, intentará acceder a su primera Copa del Mundo.