Inglaterra vs. Italia: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO el partidazo por la Nations League?

Inglaterra vs. Italia EN VIVO este sábado 11 de junio por la fecha 3 de la UEFA Nations League. Dos potencias del fútbol mundial reeditan la final de la Euro 2021, esta vez en el Estadio Molineux de Wolverhampton. La transmisión será de Star Plus y la mejor cobertura estará en La República Deportes. Revisa aquí la hora y más detalles del duelo.

Ambos equipos viven situaciones diferentes: Italia encabeza el grupo 3 de la Liga A con 4 puntos y viene de ganar 2-1 a Hungría, mientras que Inglaterra es última con solo un punto y no pasó del empate 1-1 con Alemania en la fecha pasada. El equipo con el que trabaja Roberto Mancini es distinto al que campeonó en Wembley, pues trae mucha presencia juvenil.

Inglaterra vs. Italia: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Italia ¿Cuándo juegan? Sábado 11 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Molineux Stadium, Wolverhampton ¿En qué canal? Star Plus

Italia venció 2-1 a Hungría y es líder del grupo 3. Foto: AFP

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Italia?

El encuentro Inglaterra vs. Italia inicia en los siguientes horarios, según el país:

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Inglaterra vs. Italia?

Estos son los canales que transmitirán el compromiso Inglaterra vs. Italia EN VIVO:

Perú: Star +

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network, ViX

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

Venezuela: Star +

Bolivia: Star +

Paraguay: Star +

Chile: Star +

Argentina: Star +

Uruguay: Star +

España: UEFA TV, ZDF (M+ Astra).

Inglaterra igualó 1-1 en Alemania en la fecha más reciente de la Nations League. Foto: Liga de Naciones

¿Dónde ver Inglaterra vs. Italia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido por la tercera fecha de la UEFA Nations League tendrá la transmisión por internet de Star Plus en Sudamérica. No obstante, si no cuentas con esta opción, recuerda que puedes seguir todas las emociones y el minuto a minuto del Inglaterra vs. Italia EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Inglaterra vs. Italia: alineaciones probables

Inglaterra: Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Spinazzola; Locatelli, Tonali, Barella; Gnonto, Scamacca y Raspadori.

¿Dónde se jugará el partido Inglaterra vs. Italia?

El escenario del duelo Inglaterra vs. Italia por la fecha 3 de la UEFA Nations League será el Molineux Stadium, hogar del Wolverhampton Wanderers ubicado en la ciudad inglesa del mismo nombre. Su capacidad es de 31.700 espectadores, pero en esta ocasión se jugará a puertas cerradas.