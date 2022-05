[ESPN y STAR Plus, En Vivo] Argentina vs. Italia: ¿a qué hora ver el partido por la Finalissima?

Argentina vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO se juega este miércoles 1 de junio, a las 1.45 p. m. (hora peruana), por la Copa de Campeones Conmebol-UEFA (Finalissima 2022). El encuentro será transmitido por ESPN y Star Plus y será disputado en el Estadio Wembley, Londres, Inglaterra. En caso no tengas acceso, también puedes sintonizar la cobertura ONLINE del encuentro en La República Deportes.

Argentina vs. Italia: ficha del partido

Partido Argentina vs. Italia Fecha Miércoles 1 de junio Hora 1.45 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Wembley

Argentina vs. Italia: previa del partido

La Finalissima 2022, la resurrección de la Copa Artemio Franchi y continuación de la extinta Copa Confederaciones, enfrentará este miércoles a una Italia ávida de tapar su desastre mundialista y a una Argentina con cuentas pendientes con el fútbol europeo, con el telón de fondo del homenaje a Diego Armando Maradona.

El partido, que se disputará en Wembley, a modo de sede neutral, llega en medio de un cruce de declaraciones entre jugadores europeos, el más importante Kylian Mbappé, poniendo en duda el nivel de los sudamericanos.

Argentina, liderada por Leo Messi y que se preparó durante la última semana en Bilbao, tendrá en su mano acallar las críticas ante el campeón de Europa, que llega a esta cita con la vergüenza de no poder pasear por Catar su título de la Eurocopa, conquistado, precisamente, en el mismo estadio en el que se jugará este partido.

Italia se agarra a la mística de la Euro ganada ante Inglaterra en los penaltis hace menos de un año, contra una Argentina en mejor momento y con una racha de 31 partidos invicto, en los que, eso sí, apenas se ha medido con conjuntos europeos.

Con la información de EFE.

¿A qué hora juega Argentina vs. Italia EN VIVO?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs. Italia EN VIVO?

El encuentro entre Argentina vs. Italia irá a través de la cadena ESPN. Consulta dónde ver ESPN de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo seguir Argentina vs. Italia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Argentina vs. Italia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes sintonizar la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Argentina vs. Italia?

Para acceder a Star Plus para ver el Argentina vs. Italia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Argentina vs. Italia: últimos partidos

Argentina 2-0 Italia | Amistoso Internacional | 23.03.2018

Italia 1-2 Argentina | Amistoso Internacional | 14.08.2013

Italia 1-1 Argentina | Mundial Italia 90 | 03.07.1990

Italia 1-1 Argentina | Mundial México 86 | 05.06.1986

Argentina vs. Italia: posibles alineaciones

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Scamacca; Bernardeschi e Insigne.

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Guido, Lo Celso; Messi, Martínez y Di María.

Argentina vs. Italia: ¿quién es el árbitro del partido?

El chileno Piero Maza será el encargado de impartir justicia en Wembley.

Argentina vs. Italia: cuotas del encuentro

Argentina es el gran favorito para quedarse con la Finalissima 2022.

¿Dónde juegan Argentina vs. Italia?

Argentina e Italia jugarán este miércoles 1 de junio en el Estadio Wembley, ubicado en Londres, Inglaterra. El recinto fue inaugurado 9 de marzo de 2007 y tiene capacidad para 90.000 espectadores.