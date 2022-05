HOY Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO: con Luis Díaz, se enfrentan por la Premier League

HOY Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán este martes 10 de mayo por la fecha 33 de la Premier League. El cuadro de Luis Díaz necesita una victoria cuando visite el Villa Park desde las 2.00 p. m. (hora peruana) para seguir soñando con el título del fútbol inglés. La transmisión estará a cargo del canal ESPN y la aplicación de streaming Star Plus.

Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del Liverpool vs. Aston Villa EN DIRECTO en la web de La República Deportes.

Liverpool vs. Aston Villa: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Aston Villa ¿Cuándo juegan? Martes 10 de mayo ¿Dónde? Villa Park ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Aston Villa?

El partido entre Liverpool vs. Aston Villa se jugará este martes 10 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

En Liverpool solo tienen un solo objetivo: ganar para seguir peleando por el título de la Premier League. Luego del empate con sabor a derrota ante Tottenham en casa, los reds sumaron 83 puntos y quedaron a 3 del líder, Manchester City.

En la previa de este encuentro, Jürgen Klopp se refirió a las palabras de Josep Guardiola, quien dijo que todos en el Reino Unido apoyaban al Liverpool antes que a los ciudadanos.

“No tengo ni idea de si todo el país nos apoya. No es la sensación que tengo cuando vamos a otros lugares a jugar, en realidad es todo lo contrario. Vivo en Liverpool y sí, aquí mucha gente quiere que ganemos la liga, eso es verdad; pero incluso aquí probablemente sea solo el 50% porque el resto (en alusión a los seguidores del Everton) están metidos en otra lucha, al menos hasta ayer”, señaló el DT de los reds.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Aston Villa?

La transmisión del Liverpool vs. Aston Villa EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Latinoamérica y la aplicación de streaming Star Plus, donde podrás seguirlo vía ONLINE.

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Perú: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV, satélite), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Liverpool vs. Aston Villa ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el partido Liverpool vs. Aston Villa ONLINE GRATIS deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información de este duelo, así como el minuto a minuto y el mejor resumen de la fecha.

¿Cómo ver Liverpool vs. Aston Villa en Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión de Aston Villa vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los partidos televisados por la cadena ESPN.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Aston Villa vs. Liverpool?

En los principales países de Latinoamérica donde está disponible, este es el costo de contratar Star Plus para que no te pierdas el Aston Villa vs. Liverpool y otros partidos.

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile