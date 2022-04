¿En qué quedó la “queja” de Paraguay sobre Byron Castillo en las Eliminatorias Qatar 2022?

La selección ecuatoriana logró clasificar al Mundial de Qatar al quedar en tercera posición, por detrás de Argentina y Brasil en las eliminatorias sudamericanas. Esto significó una gran alegría para el pueblo tricolor y para el entrenador Gustavo Alfaro, quien realizó un destacado trabajo. Sin embargo, en las últimas horas Ecuador está en el ojo de todos por el caso Byron Castillo.

El lateral del Barcelona SC, que disputa la Copa Sudamericana, parece no ser ecuatoriano, sino colombiano. Un tema sensible de nacionalidad que puede traer repercusiones graves para la Tri. Esta no es la primera vez que el caso de nacimiento de Castillo es de interés público en el mundo del fútbol, ya que la prensa paraguaya y la selección de ese país fueron los primeros en pronunciarse.

Ecuador vs. Paraguay: ¿cuál fue la “queja” desde Paraguay?

Ambos conjuntos se midieron por la novena jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 en Quito, el 2 de setiembre de 2021. La selección paraguaya, luego de caer por 2-0, emprendió una investigación acerca de Byron, quien había disputado el encuentro de titular en el equipo de Alfaro, con respecto a su ciudadanía.

A raíz de una nota publicada por el medio ‘Sin Falta’ de Paraguay donde se informaba sobre una partida de nacimiento en la que Castillo era colombiano, el asesor de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Gerardo Acosta, salió al frente y aclaró el panorama.

Byron Castillo es actual jugador del Barcelona SC. Foto: Cromaclic

“Es un tema que se está dirimiendo en la justicia ordinaria. Hasta que eso se resuelva, la justicia deportiva no puede hacer nada. Hay una resolución judicial que lo declara ecuatoriano y hasta que eso no se revierta, él (Castillo) es ecuatoriano. Es más, creo que los plazos para una protesta ya vencieron”, dijo Acosta para un medio de Ecuador, según relata Infobae.

Asimismo, un periodista de Ecuador, John Lester de Radio Carabana, precisó que el jugador sí es de esa nación: “Se hicieron las investigaciones en Colombia, en Salinas, en las playas y definitivamente quedó claro que él nació acá (Ecuador) en la península”.

Además, Lester afirmó que la APF no presentó ningún reclamo o por lo menos que no había llegado un papel formal a la FEF. “Quizás fue un rumor o un escrito que llegó a la Conmebol y ahí murió”, señaló el periodista.

Castillo nuevamente en boca de todos

En las últimas horas ha salido nueva información en relación a Byron Castillo. Según el periodista colombiano Sebastián Bejarano, un juicio en territorio de la Tri ha mostrado pruebas de que el jugador que se desempeña como lateral nació en Colombia. Se espera confirmación oficial de las federaciones para esclarecer el caso.