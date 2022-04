Claudio Puelles va por Clay Guida: “Es un choque de generaciones, pero tengo más armas”

Cuando Clay ‘El Carpintero’ Guida subía a un octágono por primera vez en el 2003, por la mente de Claudio Puelles todavía no pasaba dedicarse a las MMA (artes marciales mixtas). Con solo siete años, aquel niño únicamente pensaba en jugar y no se imaginaba que, 19 años después, tendría que enfrentarse ante aquel hombre que hoy es considerado una de las leyendas de este deporte.

El ‘Niño’, un apodo curioso considerando al oponente que tendrá al frente, conversó con La República Deportes y analizó lo que será la pelea más trascendental de su carrera, en donde un joven busca ‘tumbarse’ a uno de los miembros del Salón de la Fama.

Estadísticas de Claudio Puelles y Clay Guida en UFC. Foto: Twitter UFC Español

El peleador peruano manifestó su confianza en vencer al experimentado deportista y tentar una chance de meterse entre los 15 mejores del ranking. Asimismo, el único representante nacional en la empresa intentará ampliar su registro y conseguir su quinto triunfo consecutivo en su primer coestelar por la UFC Vegas 52.

¿Consideras una responsabilidad ser el único peruano presente en la UFC?

No es tanto una responsabilidad, es algo que me he ganado. Estoy contento de representar a Perú, de seguir acá, donde las ‘papas queman’, donde es difícil mantenerse. Son muchos años y estoy seguro que serán más. Me está yendo muy bien y no creo que eso pare en algún momento cercano.

A diferencia de tu anterior pelea (victoria ante Chris Gruetzemacher), ¿qué puntos de retroalimentación consideras importante?

Para esta pelea es importante una preparación mental, sobre todo por el rival. Yo no tengo mucho problema con esto, nunca me ha afectado contra qué rival voy a pelear, pero siempre es bueno visualizar bastante, tenerlo al frente, estar en el momento (en la previa y al estar frente a frente). También pongo enfoque en tener una buena forma física porque el rival ejerce presión y estoy listo para pelear los quince minutos o poder acabarlo antes.

Así fue la victoria de Claudio Puelles sobre Chris Gruetzemacher

¿Cómo tomas el enfrentarte a un deportista como Clay Guida, quien es miembro del Salón de la Fama (su pelea ante Diego Sánchez fue inmortalizada por la organización) y es considerado una leyenda de la UFC ?

Lo tomé de la mejor forma. Me ofrecieron la pelea, la acepté inmediatamente y me puse a chambear. Me puse a trabajar, ver qué es lo que podía hacer, conversar con gente cercana que conoce del tema y los que trabajan conmigo. Lo tomé de la mejor manera y a pocos días espero demostrar mi trabajo.

¿Hay algún aspecto específico que hayas trabajado con miras a esta pelea?

He trabajado todo (...). A veces tú puedes trabajar una cosa para una pelea, pero el rival te lleva a un terreno completamente distinto del que pensabas y si no te preparas para eso, la vas a pasar mal. Me preparo en todas las áreas, eso para mí es importante. Vengo de una generación en la que entrenamos de todo, así que no pueden haber huecos. Sobre todo ante un rival tan completo, dejar huecos sería un error.

Muchos han catalogado este enfrentamiento como un choque de generaciones. Por una parte un peleador con gran experiencia y del otro va un joven prospecto. ¿Lo consideras así?

Es lo que es. Es un choque de generaciones, definitivamente. Él (Guida) es un peleador que ya está al final de su carrera y yo soy un prospecto que está subiendo. Él tiene la experiencia, yo tengo la juventud, pero tengo más armas. Debería ser también un prospecto a una pelea de la noche.

¿Cómo crees que saldrá Clay Guida al octógono?

Me imagino que saldrá ofensivo, ese es su estilo. Es medio loco, tiene un estilo peculiar, pero yo estoy preparado para hacer un trabajo bueno. Hemos preparado una buena estrategia para contrarrestar lo que él pueda hacer; y si hace otras cosas, voy a pensar en el momento cómo contrarrestarlo. Eso no va a cambiar nada.

¿Cómo entrenaste en estas semanas previas a tu participación?

Las últimas dos semanas acabé el campo muy fuerte. Tuve buenos sparrings durante la preparación. Me sentí muy fuerte, el peso andaba bien. Ahorita estoy viendo lo último, me preparé bien y me esperan buenos resultados.

Mirando un poco más allá, ¿qué le espera a Claudio Puelles en el 2022?

Me gustaría hacer dos peleas más. Supuestamente una en septiembre y otra en diciembre, depende cómo se dé el cronograma. Me gustaría que vuelva la UFC a Latinoamérica, no sé si se logre a dar este año, pero era algo que estaba funcionando y siempre me consideraban para esos eventos.

¿Cuándo y a qué hora pelea Claudio Puelles?

El enfrentamiento entre Claudio Puelles vs. Clay Guida se desarrollará este sábado 23 de abril por el UFC Fight Night. Las peleas empezarán a partir de las 5.00 p. m. (hora de Perú) y tendrán como escenario el UFC Apex de Las Vegas.

Cartelera UFC Vegas 52

Estelares

Peso Paja Femenino: Amanda Lemos vs. Jéssica Andrade

Peso Ligero: Claudio Puelles vs. Clay Guida

Peso Mosca Femenino: Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

Peso Pesado: Alexander Romanov vs. Chase Sherman

Peso Pluma: Lando Vannata vs. Charles Jourdain.

Preliminares