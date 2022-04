Atlético Madrid vs. Manchester City: ¿a qué hora y cómo ver partido por Champions vía ESPN?

MIRA AQUÍ EN VIVO Atlético Madrid vs. Manchester City | Ambos equipos europeos se enfrentarán por el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League este miércoles 13 de abril. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Atlético Madrid vs. Manchester City: pronóstico

Con el aliento de su hinchada, Atlético de Madrid deberá afrontar este decisivo partido en el que se juega su pase a las semifinales de la Champions League. Los dirigidos por Diego Simeone vienen de perder sus dos últimos compromisos. El fin de semana cayeron 1-0 ante Mallorca por LaLiga, mientras que el martes pasado, perdieron también por la mínima diferencia ante su rival de turno en el Eithad Stadium.

Por otra parte, Manchester City viene de una gran seguidilla de partidos sin conocer derrotas. Los dirigidos por Pep Guardiola llevan 9 partidos invictos, uno de estos encuentros fue ante los colchoneros. Los ‘citizens’ vienen motivados luego de protagonizar un gran partido ante Liverpool por la Premier League. Si bien el encuentro terminó igualado, este resultado le permite al City seguir en la cima de la liga inglesa.

Atlético Madrid vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Miércoles 13 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Atlético Madrid vs. Manchester City: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo, Carrasco o Lodi; Llorente, Koke, Kondogbia o Carrasco; Griezmann, Joao Félix.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gündogan; Foden, De Bruyne y Sterling.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Atlético Madrid vs. Manchester City EN VIVO empezará a partir de las 2.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal es ESPN en Perú y otros países?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver ESPN EN VIVO por internet?

Para ver ESPN EN VIVO y la Champions League gratis debes descargar el aplicativo del canal que se encuentra en la Play Store o App Store con el nombre de ‘ESPN App’. Con esta aplicación podrás seguir en directo la previa, el minuto a minuto y todos las noticias relacionadas a los partidos de la Champions League.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.