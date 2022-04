[ESPN y Star Plus, En Vivo] ¿A qué hora juegan Chelsea vs. Real Madrid por la Champions League?

Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO este miércoles 6 de marzo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El enfrentamiento entre merengues y blues se disputará en el estadio Stamford Bridge y se transmitirá en ESPN y Star Plus vía streaming. Para que no te pierdas ningún detalle de este compromiso y de los partidos de hoy, sintoniza la transmisión por internet ONLINE GRATIS en La República Deportes. Aquí encontrarás los horarios, canales, alineaciones y el minuto a minuto del juego.

Chelsea vs. Real Madrid: ficha del partido

Champions League Chelsea vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Miércoles 6 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stamford Bridge ¿Canal? ESPN y Star Plus.

Chelsea vs. Real Madrid: la previa

Una final adelantada. Chelsea y Real Madrid disputarán el cotejo más atractivo de los cuartos de final de la Champions League. Ambos equipos volverán a enfrentarse luego de lo ocurrido en la pasada edición del certamen, en aquella ocasión los blues eliminaron a los merengues en semifinales.

Los dirigidos por Thomas Tuchel no llegan a este cotejo en un buen momento. A nivel administrativo afrontan una serie de medidas impuestas por el Gobierno británico, mientras que en lo deportivo vienen de caer como locales 1-4 ante el Brentford.

Por su parte, los comandados por Carlo Ancelotti lograron recuperarse en el torneo local y, en un polémico partido, vencieron 2-1 al Celta de Vigo. Con el título de LaLiga encaminado, la Casa Blanca centrará su mayor esfuerzo en el torneo continental y espera rescatar un resultado positivo en Inglaterra.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Real Madrid?

Perú: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Real Madrid?

Para ver EN VIVO el Chelsea vs. Real Madrid, tendrás que sintonizar ESPN, canal que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de la Champions League. Asimismo, tienes la opción de seguir el cotejo vía streaming por Star Plus.

¿Cómo VER EN VIVO Chelsea vs. Real Madrid vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Real Madrid?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Chelsea vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones del Chelsea vs. Real Madrid

Chelsea : Mendy, Azpilicueta, Christensen, Chalobah, Rüdiger, Reece James, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Pulisic y Havertz.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Chelsea vs. Real Madrid: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Chelsea vs. Real Madrid?

El choque entre Chelsea vs. Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge. Dicho reciente es utilizado por los blues para jugar de local y cuenta con una capacidad para albergar a más de 41.000 espectadores.

Champions League - partidos cuartos de final