¿A qué hora ver Universitario vs. ADT por Gol Perú en partido de la Liga 1 2022?

Universitario vs. ADT EN VIVO se enfrentan este lunes 4 de abril por la fecha 8 del Torneo Apertura en la Liga 1 2022 desde las 8.00 p. m.. El duelo en el Estadio Monumental se podrá ver vía Gol Perú, pero la cobertura ONLINE, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles irá a través de La República Deportes.

Universitario vs. ADT: ficha del partido

Partido Universitario vs. ADT ¿Cuándo juegan? Lunes 4 de abril ¿A qué hora? 8.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Universitario vs. ADT?

En todo el territorio peruano, el juego Universitario vs. ADT se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m..

Con el regreso de los jugadores que aportó a la selección peruana para el cierre de las eliminatorias, Universitario dispondrá de mayores opciones para enfrentar al ADT en el cierre de la octava fecha de la Liga 1. Este encuentro debió disputarse originalmente el sábado, pero la difícil coyuntura en el centro del país obligó a su reprogramación.

Los cremas se ubican en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 10 puntos. Desde hace tres jornadas sufre una mala racha sin poder ganar y en su último cotejo perdió por la mínima contra Binacional en Juliaca.

Los tarmeños, por su parte, también cuentan con 10 unidades, aunque están dos casillas más abajo por diferencia de gol. Su cruce previo fue un empate sin goles ante Ayacucho FC en condición de local.

Universitario y ADT no registran duelos previos por campeonatos locales del fútbol profesional. Durante las temporadas del Vendaval Celeste en la máxima categoría, no llegó a cruzarse con los merengues por jugar en diferentes zonas.

¿Qué canal transmite Universitario vs. ADT?

Para la televisión peruana, la señal encargada de transmitir el Universitario vs. ADT será Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de clubes en esta Liga 1 2022.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver Universitario vs. ADT?

En caso de que quieras seguir el Universitario vs. ADT vía Gol Perú, estos son los canales que deberás sintonizar de acuerdo a tu operador de TV por cable y/o satélite:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Universitario vs. ADT por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. ADT por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte al instante a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En Gol Perú, además del Universitario vs. ADT, puedes encontrar espacios como noticieros, programas de entrevistas, duelos de otros equipos y producciones informativas con lo más destacado de cada jornada del fútbol peruano e internacional.

Alineaciones probables de Universitario vs. ADT

Para esta edición del Universitario vs. ADT, estos serían los onces titulares que ambos equipos mandarían a la cancha del Monumental: