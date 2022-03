Bayern Munich habría despedido a utilero por comentarios racistas contra 2 jugadores

Un aparente caso de racismo vuelve a manchar el fútbol. Bayern Munich habría tomado la tajante decisión de despedir a un utilero que trabajó más de 10 años en la institución, luego de, presuntamente, emitir comentarios racistas contra dos futbolistas del equipo: Serge Gnabry y Eric Maxim Choupo-Moting.

Según el medio germano BILD, el trabajador habría llevado a su hija al centro de entrenamientos de visita y, en el recorrido, se cruzaron con los jugadores Gnabry y Choupo-Moting. El utilero, en un intento de broma presuntamente mencionó una frase discriminadora que no pasó desapercibida.

Thomas Müller, Robert Lewandowski y Serge Gnabry. (Créditos: AFP)

Aunque aún se desconoce la exactitud de las palabras, otros empleados del club escucharon lo que dijo y se lo hicieron conocer a las autoridades del Bayern. De acuerdo al medio, la gerencia bávara manejó el caso internamente, ya que no emitieron comunicado alguno. Sin embargo, habrían tomado la decisión de despedirlo inmediatamente.

Antecedente racista en Bayer Munich

El caso no es el primero que ocurre en el club, ya que, en 2020, una situación similar pasó en las categorías juveniles del Bayern. Uno de los entrenadores de las canteras bávaras fue destituido, debido a que utilizaba términos racistas en un chat filtrado que se dio a conocer.

¿A qué hora y cuándo juegan Bayern Munich vs. RB Salzburg?

Bayern Munich vs. RB Salzburg se verán las caras por la Champions League en las instalaciones del Allianz Arena este martes 8 de marzo. Consulta el horario, según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.