Duelo de candela en Manchester: así saldrían los ciudadanos y los diablos rojos

Manchester City vs. Manchester United chocarán mañana por la Premier League en el Etihad Stadium. Los ciudadanos se llevaron el triunfo en el último enfrentamiento entre ambos, disputado en Old Trafford. No obstante, el equipo de Cristiano Ronaldo urge de un triunfo para mantenerse en zona de clasificación para la Champions League.

Así saldrían Manchester City y Manchester United

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Rodri, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Jack Grealish y Phil Foden.

Manchester United: David de Gea; Aaron Wan Bissaka, Harry Maguire, Raphael Varane, Luke Shaw; Scott McTominay, Paul Pogba, Bruno Fernandes; Jadon Sancho, Anthony Elanga y Cristiano Ronaldo.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Manchester United?

México: 10.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester City vs. Manchester United?

La casa televisora que tiene los derechos para algunos partidos del fútbol argentino es propiedad de Disney: se trata de ESPN Sur (es decir, de cobertura latinoamericana). Revise en su guía de programación si cuenta con la señal.

¿Dónde ver Manchester City vs. Manchester United EN VIVO ONLINE GRATIS?

De no tener el canal ESPN en su televisor, puede recurrir a la cobertura diaria que hace La República Deportes sobre los eventos afines que ocurren en la esfera deportiva.