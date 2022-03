Recupera soldados: Alaba vuelve con buenas sensaciones en el Real Madrid

David Alaba, central austríaco del Real Madrid, volvió a entrenar con el resto de sus compañeros este miércoles 2 de marzo, dejando atrás unas molestias musculares en un aductor , y lo hizo completando casi toda la sesión sobre el césped de la ciudad deportiva blanca y, según informaron a EFE fuentes del club, con buenas sensaciones.

Por tanto, fue el primer entrenamiento para el central esta semana. Y aún le quedan dos por delante antes del partido de este sábado contra la Real Sociedad por LaLiga Santander 2021-22.

Tan bien se encontró Alaba que le tuvieron que parar en la última parte de la sesión para no correr ningún riesgo, ya que el gran objetivo de Alaba es no perderse el encuentro del próximo miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al París Saint Germain, partido en el que los de Ancelotti deberán remontar el 1-0 de la ida para pasar de ronda.

David Alaba llegó al Real Madrid en el mercado de fichaje del verano europeo. Foto: AFP

Al tener toda la semana libre entre partido y partido, algo poco habitual para el técnico italiano, volvió a planificar una sesión física que comenzó con trabajo en el gimnasio y con ejercicios de alta intensidad sobre el césped para más tarde centrarse en la parte táctica, según reflejó el club en su página web.

Marcelo y su futuro: “Tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él”

Marcelo es una de las leyendas del Real Madrid -actual líder de LaLiga Santander con 60 unidades-. El experimentado lateral en las últimas temporadas ha perdido su lugar en el equipo y ahora, próximo a la finalización de su contrato con la institución merengue (30 de junio de este año), ha comentado su futuro y revelado su deseo antes de retirarse del balompié en una entrevista en Antena 3.

“Estoy muy tranquilo, en el club de mi vida, tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él. Quiero seguir al alto nivel”, comentó el brasileño de 33 años.

“Ahora tenemos partidos importantes, soy capitán del mejor equipo del mundo y estoy muy tranquilo, me siento muy arropado. No pienso más allá, todo tiene un fin, me gustaría seguir y retirarme aquí, pero no soy yo el que decido”, agregó, según cita el diario Marca.