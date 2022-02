¿En qué canales ver León vs. Cruz Azul EN VIVO por la fecha 4 de la Liga MX?

León vs. Cruz Azul EN VIVO se enfrentan en el Estadio León por el cierre de la fecha 4 en el Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El encuentro iniciará a las 9.05 p. m. (hora mexicana) y 10.05 p. m. (horario peruano) con transmisión a cargo de los canales Fox Sports y Claro Sports. En La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con los onces titulares de ambos equipos, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y los videos de goles.

León vs. Cruz Azul: ficha del partido

Partido León vs. Cruz Azul ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 7 de febrero ¿A qué hora? 9.05 p. m. (México) y 10.05 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio León ¿En qué canal? Fox Sports, Claro Sports

¿A qué hora juegan León vs. Cruz Azul?

En territorio mexicano, el cruce León vs. Cruz Azul empezará a las 9.05 p. m. (10.05 p. m. en el horario peruano).

México: 9.05 p. m.

Colombia: 10.05 p. m.

Ecuador: 10.05 p. m.

Perú: 10.05 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.05 p. m.

Bolivia: 11.05 p. m.

Venezuela: 11.05 p. m.

Argentina: 12.05 a. m. (martes 8)

Brasil: 12.05 a. m. (martes 8)

Chile: 12.05 a. m. (martes 8)

Paraguay: 12.05 a. m. (martes 8)

Uruguay: 12.05 a. m. (martes 8)

España: 4.05 a. m. (martes 8).

PUEDES VER: Santiago Ormeño sería convocado para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022

La cuarta jornada de la liga mexicana culmina este lunes con el cotejo entre dos clubes que se mantienen invictos. León, décimo puesto de la tabla de posiciones con 10 unidades, recibe al Cruz Azul, ubicado en el cuarto lugar de la clasificación con siete puntos.

La Fiera celebró su primera victoria en la fecha previa, cuando hizo respetar su localía con un 2-1 sobre Pachuca gracias a los goles de Andrés Mosquera y Víctor Dávila. Un problema para el club de los panzas verdes es que en los tres cotejos que lleva disputados ha recibido goles, deficiencia que puede pagar caro a final de temporada si no mejora.

La Máquina, por su parte, perdió una chance increíble de llegar al primer lugar al dejarse empatar 2-2 por Monterrey en su último cotejo. Los dirigidos por Juan Reynoso se pusieron en ventaja 2-0 con tantos de Uriel Antuna y Brian Angulo, pero increíblemente se les metieron dos goles en los minutos de tiempo añadido.

En el 2021, León y Cruz Azul se enfrentaron tres veces, con saldo de dos triunfos para los cementeros y uno para los felinos. Si los de la capital mexicana consiguen sumar de a tres, igualarán en puntaje a los líderes Puebla y Atlas.

¿Qué canal transmite León vs. Cruz Azul?

Para México, el canal que pasará el cotejo León vs. Cruz Azul será Fox Sports, mientras que en otros países latinoamericanos se verá por la señal de Claro Sports.

Argentina: Claro Sports, Marca Claro

Bolivia: Marca Claro, Claro Sports

Chile: Claro Sports, Marca Claro

Colombia: Marca Claro, Claro Sports

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, Claro Sports, Marca Claro

Ecuador: Claro Sports, Marca Claro

México: Fox Sports, Claro Sports

Paraguay: Marca Claro, Claro Sports

Perú: Claro Sports, Marca Claro

Uruguay: Marca Claro, Claro Sports

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, Marca Claro, Claro Sports

Estados Unidos: Unimás, TUDN.

¿Cómo seguir León vs. Cruz Azul ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del León vs. Cruz Azul por internet, sintoniza el canal oficial en YouTube de Claro Sports, que te llevará el partido completamente gratis (solo en Sudamérica). Si no cuentas con acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan León vs. Cruz Azul?

El escenario elegido para albergar este cotejo es el Estadio León, recinto deportivo ubicado en la ciudad homónima. Tiene capacidad para albergar a 31.000 espectadores.

Alineaciones probables de León vs. Cruz Azul

León: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Jaine Barreiro, William Tesillo, Osvaldo Rodríguez; José Rodríguez, Ángel Mena, Luis Montes, Víctor Dávila, Federico Martínez; Jean Meneses.

Cruz Azul: Jesús Corona; Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez, Adrián Aldrete; Uriel Antuna, Rafael Baca, Erik Lira, José Rivero; Carlos Rodríguez, Brayan Angulo.

Últimos partidos de León vs. Cruz Azul