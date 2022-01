Gianluca Lapadula no quiere seguir en el Benevento: DT confirmó su partida de la Serie B

El futuro de Gianluca Lapadula no es la segunda división de Italia. Ahora útlimo, el entrenador del Benevento Calcio, Fabio Caserta, reveló en conferencia de prensa que el delantero de la selección peruana ha solicitado no seguir en el club. Como consecuencia de esta decisión, el estratega decidió no convocarlo para el encuentro ante el Associazione Calcio Monza.

En rueda de prensa, Caserta explicó que el ‘Bambino’ le había hecho saber su deseo de no seguir en el conjunto después de Navidad. “ En cuanto a los refuerzos no me expreso porque no hay nada oficial, pero son excelentes jugadores para esta categoría. Lapadula no será convocado. Cuando volvimos de Navidad, el jugador manifestó su deseo de no querer jugar más con él ”, empezó declarando.

En esa misma línea, el entrenador del Benevento Calcio señaló que Gianluca Lapadula le comunicó su decisión al club. “Hace unos días repitió su convicción, no quiere salir al campo contra Monza. Ahora el club aclarará todo”, continuó el entrenador.

Por último, si bien se mostró respetuoso por la decisión tomada por el delantero de la selección peruana, reveló que no la comparte. “Ahora hay que pensar en el partido. Estoy lo siento por esta situación, pero en la vida cada uno elige lo que hace. Él ha decidido de esa manera. Respeto las elecciones, pero no estoy de acuerdo con ellas. Cada uno asume la responsabilidad de lo que hace”, finalizó.

