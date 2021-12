Juventus vs. Venezia: mira aquí en vivo este partido por la fecha 17 de la Serie A

Juventus vs. Venezia se juega hoy, sábado 11 de diciembre, por la decimosétima jornada de la Serie A de Italia. El encuentro será en el estadio Pier Luigi Penzo y está pactado para las 12.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora italiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Juventus vs. Venezia: previa del partido

Los dirigidos por Massimiliano Allegri buscarán su segundo triunfo al hilo para intentar escalar posiciones en la liga italiana. En su último partido, vencieron a la Genoa en condición de local por 2-0 con goles sudamericanos, ya que Juan Guillermo Cuadrado y Paulo Dybala fueron los autores de los tantos.

Por su parte, el conjunto conducido por Paolo Zanetti intentará sumar de a tres, puesto que en la pasada jornada empataron 2-2 frente al Sassuolo y se ubican en la decimosexta posición con 15 puntos, 12 unidades menos que la Vecchia Signora.

Juventus vs. Venezia: últimos encuentros

Juventus vs. Venezia: rol arbitral

Paolo Valeri - Árbitro principal

Damiano Di Iorio - Árbitro asistente 1

Salvatore Affatato - Árbitro asistente 2

Maniel Volpi - Cuarto árbitro

Aleandro Di Paolo - VAR

Salvatore Longo - Asistente VAR

¿A qué hora juegan Juventus vs. Venezia?

En horario peruano, el choque Juventus vs. Venezia se disputará desde las 12.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 1.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Italia: 6.00 p. m.

Inglaterra: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Juventus vs. Venezia por la Serie A EN VIVO?

El partido Juventus vs. Venezia en territorio peruano se podrá sintonizar por las señales de ESPN y Star Plus. Consulta la guía de canales en otro países.

Perú: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN 2 y Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Star Plus y ESPN 2

Estados Unidos: Paramount+

Bolivia: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Argentina: Star Plus y ESPN 2

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

España: Movistar+

Italia: DAZN

Reino Unido: BT Sport ESPN

¿Cómo ver Juventus vs. Venezia EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Juventus vs. Venezia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Juventus vs. Venezia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Venezia?

Para acceder a Star Plus con el fin de ver el Juventus vs. Venezia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Juventus vs. Venezia?

El escenario escogido para el Juventus vs. Venezia es el estadio Pier Luigi Penzo, casa deportiva localizada en Venezia, Italia, que cuenta con una capacidad para más de 9.000 espectadores.

Juventus vs. Venezia: los pagos de las casas de apuestas

Gana Juventus Empate Gana Venezia Betsson 1.36 4.90 8.85 Inkabet 1.36 4.80 8.75 Doradobet 1.38 5.00 8.00 Meridianbet 1.41 4.77 7.76 Te apuesto 1.34 4.60 7.40

Juventus vs. Venezia en la Serie A 2021-2022