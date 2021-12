Pochettino sobre el estado de Ramos: “Esperemos que pueda estar antes de que termine el año”

Pese a mostrar un mejoría en su último duelo de Champions League, los fichajes del PSG se han convertido en el centro de las críticas y uno de los más mencionados es Sergio Ramos. El zaguero llegó como un refuerzo estrella procedente del Real Madrid y hasta el momento solo ha disputado un partido. Lo que más preocupa es que luego de jugar sus primeros minutos ante el Saint Étienne, el español volvió a sentirse y ya lleva tres partidos consecutivos sin ser convocado.

Al respecto, el entrenador Mauricio Pochettino se mostró optimista sobre su recuperación. “ Esperemos que la evolución sea buena y que pueda estar con el equipo antes de que termine el año. Ese es el objetivo. Después, sobre si jugó demasiado ante el Saint-Étienne, creo que no fue excesivo. Él se sentía bien. Era un partido en el que la segunda parte la jugamos con un jugador más”, manifestó el entrenador rosarino en conferencia de prensa.

Sergio Ramos solo ha disputado un partido con el PSG, ante Saint-Étienne. Foto: EFE

El futbolista de 35 años pasó seis meses sin pisar el campo debido a una lesión que contrajo luego de disputar su último choque con el elenco merengue por la semifinales de la Liga de Campeones 2020-2021. Si bien pudo debutar con la camiseta de su nuevo club ante el elenco del peruano Miguel Trauco, el técnico descartó que su trauma se agravara en dicho cotejo.

“El nivel de exigencia física no era tan elevado como cuando juegas contra once. Son estas cosas que a veces suceden. Llevaba mucho tiempo sin jugar. No creo que esa sea la causa”, precisó.

