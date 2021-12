Felipe Rodríguez: “Cusco FC armó un equipo para campeonar en el 2022″

‘Felucho’ Rodríguez tiene guardada la máscara de Batman para festejar sus goles con Cusco FC. El uruguayo, de 31 años de edad, explicó que el festejo le agradó a su menor hijo y que busca complacerlo mientras le da alegrías a su nuevo club.

Felipe pisó suelo imperial y de inmediato posó con la camiseta de su nuevo club, aprovechando para dar algunas declaraciones. “Tenemos un gran complejo que servirá para entrenar y mejorar día a día. Conozco a varios compañeros porque los he enfrentado, estoy motivado por volver a entrenar, las expectativas son siempre las máximas, me dijeron que arman un equipo para salir campeón”, apuntó.

El volante de ataque cumplió una buena labor en Carlos Mannucci de Trujillo, aunque no logró clasificar a un torneo internacional. “Fue un buen año, lo disfruté mucho, haciendo goles y asistiendo a los compañeros. No se dio el objetivo pero me quedé satisfecho por lo que pude hacer dentro de la cancha, ahora espero plasmar mi juego en Cusco FC”, dijo en entrevista emitida por su club.

Finalmente, expresó sentirse contento por los buenos comentarios de los hinchas luego de anunciarse su contratación. Pidió el apoyo del hincha en las buenas y en las malas del torneo que se viene en el 2022. El martes debe iniciar sus trabajos de pretemporada.