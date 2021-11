Partidos de hoy, lunes 29 de noviembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Sigue lo mejor del fútbol mundial en La República Deportes. A través de nuestro minuto a minuto podrás ver todos los goles, jugadas y resumen de los partidos más importantes. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no jugarán con el Manchester United y el PSG, pero estarán pendientes a la entrega del Balón de Oro 2021, que también disputan Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma, Jorginho y Harry Kane como favoritos.

Entre los partidos más atractivos de la temporada están Racing Club vs. Lanús y Platense vs. Huracán por la Superliga Argentina. Asimismo, continúa el Brasileirao con el Atlético Goianiense vs. Bahía. Por la Primera División de Uruguay, el Cerro Largo vs. Torque de esta jornada será transmitido por GolTV Play.

España - LaLiga

Osasuna vs. Elche

Canal: DirecTV Sports Perú, DirecTV Sports App

Hora: 3.00 p. m.

Portugal - Primeira Liga

Estoril vs. Santa Clara

Canal: Bet365, SporTV1

Hora: 3.15 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Unión Santa Fe vs. Atlético Tucumán

Canal: AFA Play, Fox Sports Argentina

Hora: 3.00 p. m.

Racing Club vs. Lanús

Canal: AFA Play, TNT Sports

Hora: 5.15 p. m.

Platense vs. Huracán

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 7.30 p. m.

Central Córdoba SdE vs. Arsenal

Canal: TyC Sports Internacional, AFA Play,

Hora: 7.30 p. m.

Brasil - Brasileirao

Atlético Goianiense vs. Bahia

Canal: SPO Internacional

Hora: 5.00 p. m.

Uruguay - Primera División