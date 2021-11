David Luiz a un paso de sumarse al grupo de jugadores que ganaron Champions y Libertadores

Van por la gloria. A pocas horas de disputarse la final de la Copa Libertadores, Flamengo se perfila como el principal candidato para llevarse el trofeo e intentará evitar que Palmeiras vuelva a ganarlo por segundo año consecutivo. El Mengao es uno de los equipos que mejor se reforzó para el certamen y uno de sus puntos altos estuvo en la defensa. David Luiz llegó procedente del fútbol inglés y en menos de tres meses podría obtener el título más importante del continente.

El futbolista de 34 años arribó al conjunto brasileño procedente de la Premier League. En dicho torneo, tuvo su mejor desempeño con el Chelsea, inclusive logró levantar la Champions League en el 2012. En aquella ocasión, su equipo se impuso al Bayern Múnich en el Allianz Arena.

Palmeiras vs. Flamengo jugarán la segunda final consecutiva entre clubes brasileños. Foto: AFP

De lograr un triunfo ante el Verdao, el central se sumaría a un selecto grupo de once jugadores que lograron levantar la Copa Libertadores y la Liga Campeones. Entre estos figuran Neymar, Ronaldinho, Carlos Tevez y otras leyendas.

Recordemos que David Luiz fue internacional con la selección brasileña en el Mundial del 2014. Desde su retorno al balompié sudamericano, logró ganarse el puesto como titular en el conjunto de Renato Gaucho, técnico que buscará su tercer trofeo en esta competición.

Jugadores que ganaron la Champions League y la Copa Libertadores

Futbolista Clubes Dida Cruzeiro y AC. Milan Juan Pablo Sorín River Plate y Juventus Walter Samuel River Plate y Real Madrid Roque Jr. Palmeiras y AC. Milan Cafú San Pablo y AC. Milan Danilo Santos y Real Madrid Ramires Palmeiras y Chelsea Rafinha Flamengo y Bayern Múnich Ronaldhino Atlético Mineiro y FC Barcelona Neymar Santos y FC. Barcelona Carlos Tévez Boca Juniros y Manchester United

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Palmeiras?

La transmisión del partido entre Flamengo vs. Palmeiras EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Flamengo vs. Palmeiras?

El duelo por la final de la Copa Libertadores irá por la señal de ESPN para televisión en territorio latinoamericano. También podrás seguirlo en la plataforma digital de Star Plus.

Perú: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

México: Fanatiz

Chile: ESPN y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Flamengo vs. Palmeiras por INTERNET ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Palmeiras vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Flamengo vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Palmeiras: Weverton, Rocha, Luan, Gómez, Renan, Piquerez, Veiga, Felipe Melo, Danilo, Dudú y Rony. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Alves, Isla, Caio, Luis, Filipe Luis, Arao, Pereira, Ribeiro, De Arrascaeta, Henrique y Gabriel Barbosa. DT: Renato Gaucho.

¿Dónde se jugará el partido Palmeiras vs. Flamengo?

El lugar donde se disputará el Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2021 es el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay.