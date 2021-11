El día que Diego Armando Maradona se declaró hincha del Sport Boys

Diego Armando Maradona es recordado como uno de los mejores futbolistas en la historia del deporte rey. Pese a haber estado en muchas polémicas, el ‘Pelusa’ siempre mostró su mejor versión dentro de los terrenos de juego, lo que lo llevó a ser campeón del mundo en 1986 con la selección argentina.

En 2006, el exfutbolista argentino visitó Perú para jugar un encuentro de exhibición con su equipo, los Amigos de Maradona, y recibió la visita de un grande del fútbol peruano, Julio Meléndez.

Durante su encuentro, el ‘10′ se puso la camiseta del Sport Boys y se declaró hincha de la Misilera; asimismo, le envió un saludo a todos los hinchas rosados. “Un saludo para los del Boys”, inició, para posteriormente mencionar al exdefensa de la selección peruana. “Quieran a Julio Meléndez, que fue el mejor 2 del mundo”, fueron las palabras de Diego en referencia al exitoso paso de Meléndez por Boca Juniors, donde es considerado ídolo.

Deceso de Diego Armando Maradona

El 25 de noviembre de 2020, Maradona falleció a causa de un edema de pulmón generado por una descompensación cardíaca. Uno de los más afectados por la noticia fue su excompañero Óscar Ruggieri.

“Este (Diego) hizo conocer a Argentina en cada rincón del mundo. Cuando te decían Argentina no se referían al país, sino a Maradona. Increíble esto… y parece que uno está esperando que te digan ‘no, no pasó nada’, porque siempre pasaba algo”, expresó Ruggeri en ESPN.

El exdefensa reveló que aún no podía procesar lo ocurrido: “Qué loco, porque estábamos hablando todos en el grupo y mira… No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, teníamos miedo de juntarnos y no pudimos ni hablar, ni vernos”, concluye.