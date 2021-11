FPF llamó a Juan Reynoso cuando Perú no ganaba, según periodista de Televisa

La selección peruana levantó su nivel y consiguió seis puntos más que valiosos para seguir en la carrera rumbo al Mundial Qatar 2022; sin embargo, un periodista mexicano afirmó que, hace algunas jornadas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contactó al actual entrenador del Cruz Azul, Juan Reynoso.

“De una conversación que tuve con Juan Reynoso, pude conocer que desde la selección peruana se acercaron a él hace alrededor de tres jornadas de eliminatorias cuando las cosas no iban muy bien. Pero la situación no llegó a más, no hubo ofrecimiento directo”, dijo Carlos Córdova, periodista de Televisa.

“ Juan Reynoso comentó que su deseo es dirigir la selección peruana. Si llega una oferta de Europa en el futuro, la analizaría. Pero su prioridad es la selección. Quiere empezar un proyecto desde el inicio con la Blanquirroja”, añadió.

Finalmente, recalcó que Cruz Azul confía en el trabajo del entrenador peruano. “Juan tiene contrato por un año y medio más. Por todo lo que ha logrado, la situación es que va a continuar en Cruz Azul, la directiva apuesta por él ”, finalizó.

Próximos encuentros de la selección peruana

Por las Eliminatorias Qatar 2022, Perú deberá visitar a Colombia el 27 de enero de 2022 en el Metropolitano de Barranquilla; posteriormente, recibirá a Ecuador en Lima el 1 de febrero.

Finalmente, cerrará su participación en el proceso eliminatorio ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, ambos encuentros están pactados para el 24 y 29 de marzo, respectivamente.