VER Manchester United vs. Watford EN VIVO: sigue el duelo por la Premier League

Manchester United vs. Watford juegan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 20 de noviembre a las 10 a. m. (hora peruana) por la décimo segunda jornada de la Premier League. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Vicarage Road y será transmitido ONLINE GRATIS por la señal de Star Plus y ESPN. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentros a través de La República Deportes.

El elenco de Cristiano Ronaldo viene de perder 2-0 ante el Manchester City y se encuentran en el sexto puesto con 17 puntos. Por su parte, Watford se ubica en la casilla 17 con apenas 10 unidades.

Manchester United vs. Watford: ficha del partido

Partido: Manchester United vs. Watford ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de noviembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Vicarage Road ¿En qué canal? Espn 2, Star Plus

Manchester United vs. Watford: horarios

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Argentina: 12.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester United vs. Watford?

Perú: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Bolivia: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Paraguay: ESPN, Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Argentina: ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: Telemundo

¿Cómo ver Manchester United vs. Watford vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Watford por INTERNET?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs Watford por internet, puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Watford?

El encuentro entre ambas escuadras se jugará en Estadio Vicarage Road, que pertenece al Watford.

Tabla de posiciones de la Premier League 2021/2022

Manchester United vs. Watford: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw; McTominay, Fred, Fernandes; Greenwood, Cavani, Cristiano Ronaldo.

Watford: Foster; Femenía, Cathcart, N’Koulou, Rose; Sissoko, Sarr, Fletcher, Tufan, Dennis y King