Peñarol vs. Cerro Largo EN VIVO Campeonato Uruguayo: dónde ver minuto a minuto

Peñarol vs. Cerro Largo EN VIVO se juega HOY viernes 19 de noviembre por la fecha 13 de la Primera División de Uruguay en el estadio Campeón del Siglo. El partido será televisado a través de la señal de VTV+ y GolTV Play desde las 7.45 p. m. (hora peruana) y 9.45 p. m. (hora uruguaya). Asimismo, puedes seguir todas las incidencias con fotos y videos en el minuto a minuto de La República Deportes.

¿A qué hora juega Peñarol vs. Cerro Largo por la Primera División de Uruguay?

En territorio uruguayo, el partido Peñarol vs. Cerro Largo se disputará desde las 7.45 p. m. (hora peruana).

México: 6.45 p. m.

Costa Rica: 6.45 p. m.

Perú: 7.45 p. m. // 9.45 p. m.

Colombia: 7.45 p. m.

Ecuador: 7.45 p. m.

Bolivia: 8.45 p. m.

Venezuela: 8.45 p. m.

Paraguay: 9.45 p. m.

Chile: 9.45 p. m.

Brasil: 9.45 p. m.

Uruguay: 9.45 p. m.

Argentina: 9.45 p. m.

Peñarol vs Cerro Largo: ficha del partido

Partido Peñarol vs Cerro Largo ¿Cuándo juegan? Hoy viernes 19 de noviembre ¿A qué hora juegan? 7.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Campeón del Siglo ¿Canal? VTV+ y GolTV Play

¿En qué canal ver Peñarol vs. Cerro Largo?

Los canales encargados de transmitir el Peñarol vs. Cerro Largo serán GolTV Latinoamérica y VTV+.

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

Perú: GolTV Latinoamérica

Uruguay: GolTV Latinoamérica, VTV+

Venezuela: GolTV Latinoamérica.

¿Cómo ver Peñarol vs. Cerro Largo en GolTV Latinoamérica?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD)

¿Dónde ver Peñarol vs. Cerro Largo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Cerro Largo por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Cerro Largo?

El escenario para este enfrentamiento Peñarol vs. Cerro Largo será en el estadio Campeón del Siglo, el cual es un recinto propiedad del Club Atlético Peñarol, ubicado en el barrio de Bañados de Carrasco, en el Departamento de Montevideo, Uruguay, en la Ruta 102 entre Camino Mangangá y Camino de los Siete Cerros.