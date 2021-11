Martins se motiva previo al Perú vs. Bolivia: “Me costó muchísimo ser el ‘9’ de mi selección”

Cargada de ilusión luego de sus dos últimas victorias en las Eliminatorias Qatar 2022, la selección boliviana se medirá la noche de este jueves al combinado peruano con la esperanza de un nuevo triunfo para mantenerse en la pelea por un cupo al Mundial. La principal carta de gol de la Verde será el delantero Marcelo Martins, quien en la previa compartió un sentido mensaje para darse ánimos.

“Nunca gané nada gratis, siempre me costó muchísimo ser el ‘9′ de mi selección. Es obvio que el miedo siempre me decía que no podría ser un referente del fútbol boliviano, pero lo que me mantiene de pie hasta el día de hoy son todos ustedes, que me motivan a seguir queriendo ser mejor cada día”, escribió en su cuenta de Instagram el futbolista.

“Nunca permitas que tus miedos sean mayores que tus sueños; mantenerse de pie es muy difícil, siempre aparecen gigantes que cruzan tu camino. Solo confía y trabaja mucho para que tu fe y Dios puedan guiarte hacia donde tú y Él imaginan”, agregó el atacante.

Mensaje de Marcelo Martins. Foto: Instagram

Con ocho tantos, Martins es el máximo artillero de la presente eliminatoria, y también es el goleador histórico de su selección con 27 conquistas en 90 cotejos disputados. Contra Perú, no obstante, nunca ha podido celebrar por duelos correspondientes a un proceso clasificatorio.

¿Cuánto está pagando Perú vs. Bolivia?

Las previsiones de las principales casas de apuestas para este Perú vs. Bolivia dan como favorita a la Bicolor, por cuya victoria se paga en promedio 1,29 veces lo invertido. En caso de empate, la cuota media es de 5,38, mientras que el triunfo de la Verde se cotiza en 11,10 aproximadamente.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?

El crucial encuentro entre Perú vs. Bolivia se disputará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (horario boliviano) en el Estadio Nacional de Lima. Para este cruce, se ha dispuesto un aforo de hasta el 20% de su capacidad.