Perú vs. Bolivia: José Velásquez advierte que la Blanquirroja está obligada a ganar

El duelo de Perú vs. Bolivia por la jornada 13 de las Eliminatorias a Qatar 2022 está próximo a iniciar y ya se vive la previa entre ambas escuadras. En ese sentido, José Velásquez, exjugador de la selección peruana, habló sobre el duelo de esta noche ante la Verde y la importancia de un triunfo.

“Perú no ha sido menos que ningún equipo. Pienso que contra Bolivia estamos quizás un poquito mejores que ellos y debemos ganar el partido sí o sí, tratar de hacer los goles ni bien empieza el partido para controlar la tenencia del balón la mayor cantidad de tiempo”, dijo en una entrevista para Radio Ovación.

Sobre la ausencia de Yoshimar Yotún, manifestó: “Un equipo no depende de un jugador ni de dos ni de tres. No considero que porque no juegue uno el equipo no vaya a rendir; el equipo depende de los once jugadores”.

“Los nervios siempre van a estar, pero esos nervios tienen que desaparecer máximo a los 10-15 minutos”, aseguró.

El ‘Patrón’ opinó sobre el presente de Alianza

José Velásquez vistió la casaquilla blanquiazul en la década de los 70 y fue bicampeón en uno de los mejores equipos de Alianza Lima en la historia en 1977 y 1978. Es por ello que, el ‘Patrón’ sabe lo que es jugar una final en tienda íntima y habló respecto al presente grone y su preparación de cara a la final.

“Alianza ha tenido una regularidad, fueron de menos a más, solo han perdido dos partidos y por ello están tratando de conseguir el campeonato. A mí me da la satisfacción de ver cómo Alianza ha venido en ascenso. Ellos tienen ganas y coraje de ser campeones”, precisó el excaudillo blanquiazul.

Para finalizar, el mundialista sostuvo que Alianza no parte con desventaja por no haber entrenado una semana. “Se enfrentan dos equipos muy parejos que por algo han llegado a la final”, sostuvo Velásquez.