¿The Atléticos? El provocador mensaje del Atlético Madrid previo al duelo ante Liverpool

Get back. La revancha entre Liverpool y Atlético de Madrid por la cuarta jornada del grupo B de la Champions League se encuentra inmersa en la polémica. Al episodio protagonizado por Jürgen Klopp y Diego Simeone en el Wanda Metropolitano, se suma una provocadora publicación del cuadro colchonero a pocas horas de disputarse el duelo en Anfield.

La escuadra del uruguayo Luis Suárez, a través de sus redes sociales, subió un diseño parodiando la icónica banda The Beatles y reemplazó su nombre por ‘The Atléticos’. También añadió a las principales figuras del plantel en lugar de los personajes de la famosa portada (John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrisson).

La última vez que Atlético de Madrid visitó al Liverpool fue en el 2020, los dirigidos por Simeone se llevaron el triunfo por 3-2. Foto: Instagram Atlético de Madrid

A su vez, acompañó la imagen con un texto alusivo a uno de los temas más populares de la agrupación. “All You Need Is Atleti”, se lee en la cuenta de Instagram de la institución.

Recordemos que el primer cotejo entre ambos equipos dejó un hecho curioso. Al culminar el juego, el estratega argentino se fue de inmediato y evitó saludar a su colega alemán, esto desató una serie de especulaciones en la prensa y hasta el presidente del conjunto rojiblanco se pronunció al respecto.

“He escuchado lo mismo que vosotros. Cada uno hace lo que cree que tiene que hacer y se porta como cree que se tiene que portar”, manifestó el mandamás al ser abordado por la prensa.

¿Cuándo, dónde y a qué hora jugarán Atlético Madrid vs. Liverpool?

Atlético Madrid vs. Liverpool se medirán HOY, miércoles 3 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 4 del grupo D de la Liga de Campeones. El choque tendrá como escenario el estadio Anfiled y contará con la transmisión de ESPN y Star+.