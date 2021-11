Simeone sobre partido ante Liverpool: “Dos grandes clubes que quieren seguir creciendo”

Una nueva fecha de Champions League comienza esta semana y uno de los partidos más atractivos será el que sostengan Liverpool y Atlético Madrid, este miércoles 3 de noviembre por la fecha 4 del Grupo B en el estadio de Anfield. Los reds son líderes con puntaje perfecto, mientras que el equipo Colchonero es segundo con cuatro unidades.

Al respecto, el técnico del cuadro español, Diego Simeone, indicó que este partido no será una revancha como lo vienen especulando los hinchas y algunos medios deportivos, tras la derrota en la jornada pasada por 3-2 en el Estadio Wanda Metropolitano.

“Dos grandes estadios, con dos grandes aficiones, dos grandes clubes que quieren seguir creciendo. Es normal que se den buenos partidos. En el fútbol no hay revancha” , manifestó en una conferencia de prensa.

El Atlético de Madrid viene de ganar al Real Betis por 3-0 en el Wanda Metropolitano. Foto: EFE

El entrenador argentino indicó que el partido de este miércoles será muy técnico, ya que ambos estrategas conocen muy bien al otro rival, pues se han enfrentado en más de una ocasión.

“Los entrenadores tenemos mucha influencia en el juego, más allá de que partidos así, de esta categoría, se marque con la contundencia. Recuerden el partido en el Metropolitano, el cambio de Henderson y metiendo a Fabinho es un movimiento al verse superado, los entrenadores buscamos mejorar al equipo más allá del talento individual que puedan tener los jugadores que juegan”, explicó.

Consultado nuevamente por la evasión del saludo a Kloop en el partido de la jornada pasada en España, el ‘Cholo’ Simeone precisó que a él no le gusta saludar al finalizar los encuentros.

“No me gusta saludar tras el partido, las emociones son diferentes de los entrenadores. Entiendo que en Inglaterra se usa a modo de caballerosidad, pero no la comparto porque la falsedad no me gusta”, concluyó.

Recordemos que para el partido ante el Liverpool, Atlético Madrid no podrá contar con Antoine Griezmann por suspensión, así como con Lemar, Llorente y Savic.

Tabla Grupo B - Champions League