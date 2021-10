Nacional vs. Peñarol EN VIVO: hora y canales para ver el clásico uruguayo

Nacional vs. Peñarol EN VIVO se miden este domingo 31 de octubre por la jornada 9 del Torneo Clausura de Uruguay. El encuentro se disputará en el estadio Campeón del Siglo desde las 2.00 p. m. (horario peruano) y 4.00 p. m. (hora uruguaya), con transmisión a cargo de VTV y VTV Plus y vía streaming por GolTV Play y Star+. La cobertura ONLINE del clásico uruguayo la podrás seguir en La República Deportes, con alineaciones confirmadas, narración minuto a minuto y videos de los goles.

Nacional vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Nacional vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Domingo 31 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? VTV, VTV Plus

¿A qué hora juegan Nacional vs. Peñarol?

En Uruguay, el cotejo Nacional vs. Peñarol empezará a las 4.00 p. m. (2.00 p. m. en el horario peruano). Consulta la siguiente guía para saber desde cuándo verlo en otros países de la región.

Uruguay: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Una nueva edición de la tradicional rivalidad entre Nacional y Peñarol será el plato fuerte de la novena jornada en el Torneo Clausura de Uruguay. El Carbonero intentará equiparar el balance de los clásicos en este 2021, que está 2-1 (además de un empate) a favor del Decano.

Los dirigidos por Martín Ligüera llevan dos fechas seguidas sin ganar luego del empate que resignaron en casa ante Rentistas. En dicho choque, además de dejar escapar dos puntos, el Bolso se quedó sin el delantero Santiago Ramírez por expulsión en el segundo tiempo.

A diferencia de su adversario, el elenco de Mauricio Larriera llega con dos victorias consecutivas a cuesta, la más reciente frente a Villa Española por 3-1 con un tanto de su artillero Agustín Álvarez Martínez, que suma cuatro conquistas en el certamen.

En el Clausura, Peñarol lidera con 19 puntos, en tanto que Nacional es cuarto con 14 unidades. En el acumulado, los aurinegros son escoltas del puntero Plaza Colonia a solo un punto, pero con un partido menos, mientras que los blancos se sitúan en la tercera casilla de la tabla anual, a cinco unidades de la cima.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Peñarol?

En Sudamérica, la transmisión del enfrentamiento Nacional vs. Peñarol estará a cargo de GolTV, excepto en Uruguay, donde lo televisará los canales VTV y VTV Plus.

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Paraguay: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Uruguay: VTV, VTV Plus

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol.

¿Cómo seguir Nacional vs. Peñarol ONLINE?

Para que no te pierdas el clásico Nacional vs. Peñarol por internet, ingresa a GolTV Play y Star+, servicios de streaming que incluirán en su programación este importante compromiso (solo válido fuera del territorio uruguayo). En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Peñarol?

El escenario que acogerá el duelo entre Nacional vs. Peñarol será el Estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo ubicado en Montevideo, propiedad del Club Atlético Peñarol.

Últimos clásicos Nacional vs. Peñarol

Peñarol 0-1 Nacional | 22.07.21

Nacional 1-2 Peñarol | 15.07.21

Nacional 2-0 Peñarol | 04.07.21

Peñarol 0-0 Nacional | 03.02.21

Peñarol 3-2 Nacional | 13.11.20.

Alineaciones probables de Nacional vs. Peñarol

Nacional: Martín Rodríguez; Armando Méndez, Mathías Laborda, Diego Polenta, Christian Almeida; Matías Zunino, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Camilo Cándido; Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio. DT: Martín Ligüera.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Jesús Trindade, Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Valentín Rodríguez y Agustín Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.