Barcelona: la prensa alemana titula “¡El Barça ya no es rival del Bayern!”

El Barcelona recibió en el Camp Nou al Bayern Múnich por la primera jornada de la Champions League y perdió por 0-3 frente a su público. Una dura derrota que reflejó las deficiencias del conjunto azulgrana en todas sus líneas. Los bávaros salieron desde el inicio a controlar el partido e intentaron aprovechar todas sus ocasiones. Los dirigidos por Julian Nagelsmann continuaron con la racha de victorias en sus últimos tres enfrentamientos frente al Barza.

El duelo se abrió con tanto de Thomas Müller a los 34 minutos, después de una serie de toques donde el Barcelona solo corría detrás del balón tratando que los bávaros no atravesaran su defensa, pero les resultó imposible contener el poder ofensivo alemán. Los otros dos goles llegaron por medio de Roberto Leawandoswki a los 56 y 85 minutos del complemento. El artillero polaco estuvo muy atento para capturar hasta los rebotes dentro del área.

No es la primera vez que el cuadro catalán la pasa mal ante el Bayern Múnich, pues hace poco más de un año perdieron por 2-8 en los cuartos de final, un resultado que dejó impactado al mundo del fútbol. En aquel partido el Barza pudo contar con Lionel Messi y Luis Suárez, pero también se vieron sobrepasados.

Después del duelo en el Camp Nou en esta primera fecha, el director técnico Koeman y el defensor Gerard Piqué reconocieron que su equipo no se encuentra bien. El popular medio alemán Bild en el artículo sobre el partido tituló: “¡El Barça ya no es rival del Bayern!” , señalando que ahora los azulgranas están por debajo del seis veces ganador de la Liga de Campeones.

Además, comentaron que “los catalanes, que juegan en la máxima categoría por primera vez desde el fichaje de la superestrella Lionel Messi por el PSG, no suponen ninguna amenaza”. El diario resalta que la ofensiva del Barcelona no genera el mismo impacto que cuando el astro argentino portaba la camiseta culé. El estadista español Mister Chip (Alexis) en su cuenta de Twitter indicó que por primera vez en toda la historia del certamen el equipo catalán no remató al arco.