Las eliminatorias a Qatar 2022 continúan con los partidos hoy entre las principales selecciones de Europa que pelean por un cupo al Mundial, además de las ligas de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Revisa aquí todos los resultados y partidos programados para hoy. Recuerda que, a través de La República Deportes, podrás ver el detalle de cada encuentro y revivir sus mejores jugadas ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 4 de setiembre del 2021

Para esta jornada se desarrollarán los enfrentamientos correspondientes a las eliminatorias del continente europeo dentro de los partidos de hoy. Entre los choques más llamativos resaltan Ucrania vs. Francia y Países Bajos vs. Montenegro. Además, jugarán Rosario Central vs. Boca Juniors por la Superliga Argentina.

Partidos de hoy: eliminatorias Qatar 2022

8.00 Finlandia vs. Kazajstán

11.00 Chipre vs. Rusia

11.00 Letonia vs. Noruega

11.00 Eslovenia vs. Malta

11.00 Serbia vs. Luxemburgo

11.00 República de Irlanda vs. Azerbaiyán

13.45 Israel vs. Austria

13.45 Ucrania vs. Francia

13.45 Gibraltar vs. Turquía

13.45 Escocia vs. Moldavia

13.45 Eslovaquia vs. Croacia

13.45 Islas Feroe vs. Dinamarca

13.45 Países Bajos vs. Montenegro

Partidos de hoy: Superliga Argentina

11.30 Atlético Tucumán vs. Arsenal

13.45 Lanús vs. Sarmiento

13.45 Colón vs. Newell’s Old Boys

16.00 Platense vs. San Lorenzo

18.15 Rosario Central vs. Boca Juniors

Partidos de hoy: Brasileirao

19.00 Cuiabá vs. Santos

19.00 Bahia vs. Fortaleza

Partidos de hoy: Colombia Primera A

16.00 América de Cali vs. Deportes Quindío

18.05 La Equidad vs. Jaguares de Córdoba

Partidos de hoy: Venezuela Primera División

15.00 LALA vs. Metropolitanos

17.15 Gran Valencia vs. Deportivo Lara

19.30 Estudiantes Mérida vs. Zamora

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 4 de septiembre de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 4 de septiembre de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.