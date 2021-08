Eliminatorias Qatar 2022: Luka Modric no jugará con la selección de Croacia

Luka Modric, jugador del Real Madrid, no fue convocado para los dos próximos encuentros de la selección de Croacia en las Eliminatorias Qatar 2022. El croata aún tiene algunas dolencias que lo han mantenido alejado de los encuentros de LaLiga, pues no jugó contra Levante ni Real Betis . Por ello, a través de un comunicado oficial, se comunicó que no estará presente en los entrenamientos de su país.

A pesar de eso, los balcánicos dejan abierta la posibilidad de que su capitán pueda reincorporarse en la concentración con miras al tercer partido, que será contra Eslovenia. “Por una lesión en el aductor, el capitán y centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, no asistirá a la reunión de la selección nacional programada para el lunes 30 de agosto. La posibilidad está abierta para que el capitán se una a sus compañeros de equipo en Split para el partido contra Eslovenia”, informaba la federación de Croacia.

La selección croata jugará tres partidos en estas fechas FIFA: primero viajará a Moscú para enfrentar a Rusia; luego partirá hacia Bratislava para chocar contra Eslovaquia; finalmente, recibirá en Split a la escuadra nacional de Eslovenia. Este último encuentro podría ser el regreso de Modric, aunque solo serían unos minutos; tan solo cinco días después, el Real Madrid jugará con el Celta de Renato Tapia.

Carlo Ancelotti, actual DT merengue, manifestó que espera contar con el croata para los partidos que se darán después del parón por las Eliminatorias Qatar 2022. El capitán balcánico lleva semanas con la lesión y tiene un entrenamiento especial para no tener recaídas. Por consiguiente, solo volverá a las canchas si se encuentra en óptimo nivel, aunque sin él Croacia y Real Madrid pierden una pieza fundamental en sus equipos.

Próximos partidos de Croacia:

Rusia vs. Croacia (1 de septiembre)

Eslovaquia vs. Croacia (4 de septiembre)

Croacia vs. Eslovenia (7 de septiembre).

