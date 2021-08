Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, destacó el crecimiento de la selección peruana obtenido en la última Copa América. En una entrevista a FPF Play, el ‘Ciego’ elogió la decisión de Ricardo Gareca de llevar gente nueva a disputar el mencionado torneo y así sumar nuevas opciones en la Bicolor.

“Nosotros conocíamos que Gareca fue a la copa para probar gente nueva. Yo estuve de acuerdo y le manifesté que concordaba con él en todo sentido . El objetivo más grande que tenemos son las eliminatorias”, señaló.

El también extécnico de la selección sacó un balance positivo de la Copa América, pues “ nos recuperamos y volvimos a ser el equipo queencontramos en muchos momentos en la eliminatoria pasada”. Para Oblitas lo más positivo fue las nuevas apariciones en el equipo de Gareca.

“Quienes me dejaron una impresión más que positiva fueron López y Callens”. Del primero resaltó su personalidad,y a que siempre lo notó tímido dentro del plantel y del segundo su velocidad, tranquilidad y la fortaleza física. “Callens se mostró más tranquilo que en otras ocasiones y López está para pelearle el puesto a Trauco ”, enfatizó.

Para el ‘Ciego’ las conclusiones que se sacaron tras el cuarto puesto en la Copa América permiten mirar con optimismo el futuro de Perú. “Debemos confiar en que somos un equipo complicado para cualquier otro . Enfrentar a Perú, incluso para el mismo Brasil ahora es bravo. Tenemos que darnos cuenta de eso y ser conscientes de que nos jugamos mucho en estas fechas de eliminatorias”, indicó.

Finalmente, Oblitas dejó un mensaje de cara al próximo duelo ante Uruguay, un rival que no llega en buen momento. “No podemos confiarnos de Uruguay. No se ha mostrado sólido en las últimas fechas de eliminatorias pero no debemos olvidar que la jerarquía de sus jugadores despierta en cualquier momento. A estos equipos no los puedes dejar reaccionar”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.