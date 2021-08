Boxeador dominicano que participó en Tokio 2020 pide una casa a su presidente

Luego de terminar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el boxeador de República Dominicana Euri Cedeño Martínez pidió al presidente de su país, Luis Abinader, ayuda para conseguir una vivienda o terminar de construir el lugar donde reside con su mamá y su familia.

El pasado 6 de agosto, el pugilista colgó un video en redes sociales desde su punto de concentración en Japón para solicitar apoyo al mandatario dominicano. “Quiero hacer un llamado al presidente Abinader y a los empresarios. No gané medallas, pero unos de mis deseos era obtenerla para hacerle una casa linda a mi madre. Creo que con la representación que he tenido aquí en Tokio me pueden ayudar”.

Cedeño contó algunos detalles de su vida como deportista. “Vengo desde el 2015. Con la edad de 15 años fui huérfano de padre y siempre he luchado por el camino correcto para llevar a mi familia a una buena vida y nunca pensé en cosas malas”, manifestó al término de su publicación.

Regreso a República Dominicana

El martes 10 de agosto, horas después de bajar del avión, Euri Cedeño volvió a utilizar su cuenta oficial de Facebook para dirigirse al dignatario Luis Abinader. Esta vez mostró algunos detalles de la vivienda donde reside en la ciudad de La Romana, en República Dominicana.

“Señor presidente este es mi humilde hogar. Aquí están las medallas de bronce del campeonato centroamericano y fui cuatro veces campeón en los juegos militares del país. Espero se pueda conmover con mi situación” , son las palabras del luchador, mientras muestra las paredes de su vivienda que están rodeadas de los premios que ganó a lo largo de su carrera.

A pesar de no haber obtenido una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el boxeador espera que el Gobierno de su país pueda cumplir su sueño de conseguir una nueva vivienda para su familia y su mamá.