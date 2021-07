Un miembro de la familia de Cristiano Ronaldo vivió en carne propia la COVID-19. Katia Aveiro, hermana del portugués, reveló en sus redes sociales las etapas que le tocó vivir luego de contraer coronavirus.

La familiar del delantero de la Juventus contó que trató de no hacer pública esta situación; sin embargo, cambió de decisión para evitar desinformaciones. “T raté de no hacerlo en los últimos días (anunciar que había contraído la COVID-19), pero como las noticias viajan rápido, y por respeto a quienes me siguen y se preocupan por mí y los míos , compartiré con ustedes la verdad. Fui atrapada por el virus. Desde el 17 de julio, he estado aislada en casa y muy bien, pocos síntomas, pero manteniendo el protocolo como dictan las reglas, todos en casa atrapados, menos mi madre (gracias Dios)”, dijo Katia.

Luego, pasó a contar que el viernes 23 de julio su estado de salud empeoró, por lo que tuvo que ser internada en un hospital. “Me dio una neumonía como consecuencia del virus, en fin, la hospitalización llegó y aquí estoy, siguiendo todo bien, recuperándome gracias a Dios”, dijo la hermana mayor del exjugador del Real Madrid.

Para no alarmar a sus seguidores, Katia Aveiro contó que usará sus redes sociales como una especie de diario para informar cómo va su salud.

“Tal vez aquí lleve un diario de mi vida diaria si mi apariencia y paciencia lo permiten, pero estoy realmente bien, estoy reaccionando bien, tengo mejoras visibles cada día que pasa”, agregó.

