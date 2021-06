José Carlos Quiñones Gonzales, expresidente del Comité Olímpico, fue absuelto de la justicia

José Carlos Quiñones Gonzales, expresidente del Comité Olímpico Peruano (COP), fue absuelto de la acusación de un presunto beneficio a empresarios de transportes en la contratación por S/ 1 950 000 durante los Juegos Deportivos Sudamericanos de la Juventud 2013.

El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal absolvió al exdirectivo de la COP, según informó Expreso. La jueza Lisdey Bueno Flores sostuvo que durante las diligencias se llegó a establecer que no existen indicios razonables para emitir una condena contra Quiñones Gonzales.

Además, se llegó al punto de que las subcontrataciones de las empresas Taxi Perú Ejecutivo y Alica Tours no violaban ninguna ley, pues no estaba prohibida en ninguna de las cláusulas, por ese motivo no podía calificarse como desventajosas para el Estado.

Se agregó que esto se generó al no contar con el apoyo requerido a la Marina de Guerra de 30 buses para el traslado de los deportistas.

