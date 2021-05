Tras imponerse a Santos Laguna con un global de 2-1 en la final, Cruz Azul se coronó campeón de la Liga MX luego de más de 23 años sin conquistarla. El técnico Juan Reynoso, quien condujo a la Máquina hacia esta histórica hazaña, dio un emotivo agradecimiento a Enrique ‘Ojitos’ Meza, entrenador que lo llevó al fútbol mexicano.

“Me decía: ‘Ya ojalá alguien acabe con este suplicio, me levanto en las noches y ya quiero que acabe’. Esto es para él, es el reconocimiento que se merece. Dios quiera que el fútbol me premie y me dé más medallas como esta, pero la de esta noche la va a tener seguro en su casa y bien resguardada porque él es más azul que cualquiera”, manifestó el DT peruano a los medios después del partido de vuelta.

Por la tarde de este lunes 31 de marzo, Fernanda Reynoso, hija del estratega cementero, compartió en Twitter una foto en la cual este le entrega la medalla de campeón a Meza, tal como lo había anticipado a la prensa.

Juan Reynoso junto a Enrique Meza tras entregarle su medalla de campeón. Foto: Fernanda Reynoso/Twitter

¿Quién es Enrique Meza, entrenador y mentor de Juan Reynoso?

Nacido un 3 de marzo de 1948 en la capital mexicana, Enrique Meza, actualmente retirado, es un exjugador y uno de los entrenadores más laureados en las últimas décadas en el fútbol azteca.

Durante su juventud fue portero de Cruz Azul y Tigres. Aunque vio poca acción en este primer club dado que el titular era el legendario Miguel ‘el Gato’ Marín, fue parte del elenco que consiguió siete títulos en la liga mexicana durante fines de los años 60 y gran parte de la década del 70. En el segundo equipo jugó al lado del peruano Gerónimo ‘Patrulla’ Barbadillo .

Enrique Meza fue jugador y luego cuatro veces entrenador de Cruz Azul. Foto: Esto

Su debut en los banquillos fue en el club cementero como auxiliar técnico de Marín. En enero de 1983, le tocó reemplazar al entonces estratega, quien fue suspendido por agredir al árbitro. Meza cerró la temporada con resultados medianos y no volvió a comandar un club hasta 1992, cuando asumió la dirección técnica de la Máquina.

Meza permaneció en Cruz Azul hasta la temporada 1994/95 cuando fue contratado por Morelia, equipo al que luego salvó del descenso. En 1996 se convirtió en DT del Toros Neza y lo llevó hasta la final del Torneo de Verano del año siguiente, que perdió tras un 1-1 en la ida y un 6-1 en contra en la vuelta.

Tras su despido, el entrenador buscó empleo a través de un anuncio en un periódico y fue entonces que Toluca decidió contratarlo. Con los diablos rojos, ‘Ojitos’ ganó los Torneos de Verano de 1998, 1999 y 2000 .

Enrique Meza llevó al Toluca a ganar tres títulos de liga. Foto: Apuntes de rabona

Estos excelentes resultados llevaron al técnico a dirigir la selección mexicana. Sin embargo, no obtuvo muy buenos resultados con el Tri, ya que solo ganó uno de seis partidos y tuvo dos derrotas seguidas, entre ellas el ‘Aztecazo’ de 2001 ante Costa Rica. Con el pase al Mundial en riesgo, fue reemplazado por Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Su carrera lo llevó al Atlas y luego de vuelta a Cruz Azul y a Toluca. A mediados del 2006 llegó a Pachuca y, aunque tuvo problemas al inicio, el éxito le volvió a sonreír: fue campeón de la Copa Sudamericana 2006, el Clausura 2007, el InterLiga de ese mismo año y dos Copas de Campeones de Concacaf (2007 y 2008) .

Con Enrique Meza, los tuzos ganaron la única Copa Sudamericana de un equipo mexicano. Foto: composición/difusión/EFE

Un nuevo paso por Cruz Azul lo llevó a alcanzar la final del Apertura 2009, la cual perdió. Posteriormente tuvo nuevas etapas con Toluca, Pachuca y Morelia. Estuvo en Puebla y, finalmente, dirigió al Veracruz, donde la racha de 33 partidos sin ganar y la goleada 5-0 ante Querétaro influyeron en su decisión de renunciar y poner un alto a su carrera en 2019.

Enrique Meza y Juan Reynoso

Juan Reynoso llegó al Cruz Azul en 1994, cuando Enrique Meza era entrenador del cuadro cementero. Si bien ‘Ojitos’ no pudo sacar campeón de liga a Cruz Azul en las cuatro ocasiones que le tocó dirigirlo, el peruano obtuvo como jugador el título del Torneo de Invierno de 1997.

Años después, en 2017, asumió el cargo de auxiliar técnico de Meza en el Puebla, en el que estuvo por casi dos años. Posteriormente, Reynoso asumiría la dirección técnica de la Franja.

“Quería aprovechar el momento para agradecer a alguien y es al profe Meza. De toda su sabiduría y enseñanzas me trajo de jugador y luego como auxiliar cuando estuve con él en Puebla”, afirmó el actual estratega de la Máquina tras conseguir el campeonato.

Juan Reynoso junto a Enrique Meza en el comando técnico del Puebla. Foto: Diario Cambio

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.