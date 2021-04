VER Barcelona vs. Granada EN VIVO, que se enfrentan este jueves 29 de abril desde las 12.00 p. m. (horario peruano) en el Estadio camp Nou por la jornada 33 de LaLiga Santander. El cotejo contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica y ESPN Play de manera streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes de manera ONLINE GRATIS .

El Barcelona tiene la gran chance de colocarse en la cima del campeonato doméstico. Los dirigidos por Ronald Koeman disputarán el compromiso aplazado por la fecha 33 de LaLiga. Para este duelo, el neerlandés jugará nuevamente con tres centrales, dos laterales y arriba, Lionel Messi con Antoine Griezmann, quien viene de anotar un doblete en el último cotejo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Granada?

Barcelona vs. Granada chocarán este jueves 29 de abril por la jornada 33 de LaLiga Santander. El duelo entre ambas escuadras está pactado para las 12.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou.

México: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Barcelona vs. Granada: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Griezmann y Messi.

Granada: Rui Silva o Aarón; Foulquier, Nehuén, Germán, Víctor Díaz, Quini; Gonalons, Yan Eteki, Luis Suárez, Machís; y Jorge Molina.

Canales para ver Barcelona vs. Granada EN VIVO

El partido entre Barcelona vs. Granada será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN para toda Sudamérica, mientras que Movistar Play te llevará el encuentro vía STREAMING.

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Perú: ESPN, ESPN Play

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

MovistarTV: canal 504 (SD), canal 740 (HD)

ClaroTV: canal 64 (SD), canal 521 (HD)

DirecTV: canal 621 (SD), canal 1621 (HD).

¿Cómo ver Barcelona vs. Granada ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las herramientas para ver el partido en DIRECTO, no te preocupes, pues podrás conectarte a La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto del Barcelona vs. Granada ONLINE GRATIS, además del mejor resumen de la LaLiga Santander.

Barcelona vs. Granada: historial de partidos

Granada 3-5 Barcelona | 03.02.21

Granada 0-4 Barcelona | 09.01.21

Granada 0-1 Barcelona | 19.01.21

Granada 2-0 Barcelona | 21.09.19

Granada 1-4 Barcelona | 02.04.17.

