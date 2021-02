Aldair Rodríguez saldría del América de Cali y ya suena en Universitario

Tras sus buenas actuaciones con la camiseta de Deportivo Binacional, Aldair Rodríguez emigró al fútbol colombiano con el objetivo de hacerse un nombre en el extranjero y llegar a la selección peruana. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El delantero de 26 años ha tenido poca participación con el equipo y apenas ha sumado 134 minutos e incluso, ahora último, el presidente del América de Cali señaló que están abiertos a escuchar ofertas por él.

Esto último se debe a que el conjunto escarlata contrató al delantero Diber Cambindo, quien supondrá una competencia más para el peruano. “ América de Cali está abierto a escuchar alguna opción para Aldair , pero eso no significa que queramos salir de él y con la llegada de Cambindo habrá muy buena competencia en ese puesto”, comentó el mandamás del América de Cali en conversación con programa Zona Libre de Humo.

Aldair Rodríguez todavía no ha podido marcar su primer gol con los escarlatas. En lo que respecta a esta temporada, ha disputado tres partidos como titular, pero su rendimiento no ha sido el esperado, siendo criticado duramente por los fanáticos del América de Cali. Esto desembocó en su no participación en la última jornada del torneo colombiano.

Por otra parte, ante la posible salida de Rodríguez, la administración crema ya se puso en contacto con el entorno del jugador. Sin embargo, no sería la única alternativa que manejan en Universitario, pues lo primordial es traer un delantero extranjero.

