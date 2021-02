Suárez respaldó a Messi y criticó que revelaran su millonario contrato

Luis Suárez, futbolista del Atlético de Madrid y compañero del argentino Lionel Messi en el FC Barcelona durante seis temporadas, aseguró que no entiende “por qué la gente tiene tanta maldad” como para revelar “algo tan privado” como el contrato del futbolista argentino.

“Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal, con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es el Barcelona gracias a Leo, por más que un jugador no está por encima de un club, lo que le ha dado Leo al Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club”, respondió Suárez al programa ‘El Transistor’ de Onda Cero.

El delantero charrúa se refirió a las cifras del contrato del delantero argentino, que ascienden a más de 555 millones de euros brutos a cobrar en cuatro temporadas, reveladas el pasado domingo por el periódico ‘El Mundo’.

La portada de El Mundo sobre el millonario contrato de Lionel Messi. Foto: El Mundo

Suárez aseguró que no intuye quién puede haber revelado esa información. “No, para nada, hay cuatro o cinco personas que saben eso. Nosotros no hablamos de eso, yo tampoco le pregunté nada, eso son temas delicados y prefiero evitarlo, como él ha evitado situaciones mías cuando lo he pasado mal”, explicó.

El acuerdo faraónico que arruina al FC Barcelona

El diario El Mundo reveló las cifras del contrato que Lionel Messi tiene que con el FC Barcelona. La nota cobró una importancia singular en medio de la dura crisis económica que atraviesa el club culé, luego de conocerse el balance económico, con un panorama aterrador para el futuro de la institución, y especialmente para los candidatos a las elecciones del próximo 7 de marzo.

