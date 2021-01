Reimond Manco sobre Alianza Lima: “Esperé que me llamen”

Pese a que la afición creyó que Reimond Manco llegaría a Alianza Lima, Alianza Universidad de Huánuco sorprendió al anunciar la incorporación del exjotita para la nueva temporada: ¿qué pasó con el acercamiento hacia el cuadro blanquiazul?

El volante de 30 años confesó que no pudo desaprovechar la oportunidad que le ofrecía el equipo huanuqueño, al no recibir ninguna llamada por parte de la institución de La Victoria, donde quería llegar este 2021.

“Soy sincero, en algún momento esperé que me llamen, pensé que era el momento ideal para volver. Quizá pensé mal en creer que iban a llamar gente identificada con Alianza, pero uno no puede esperar toda la vida, uno tiene familia y (no puede) vivir esperanzado de algo que quizá no va a pasar”, declaró a DirecTV Sports.

Sin embargo, Reimond Manco aclaró que la decisión por no convocarlo no genera ningún sentimiento en contra hacia el equipo de sus amores, aunque señala que los que dirigen al club no son parte de su afición.

“Pienso que hay mucha gente en el club que ni siquiera es hincha de Alianza. Yo no le guardo rencor a Alianza, es mi casa. Independientemente que venga gente de otros lados a manejarla, Alianza sigue siendo Alianza”, añadió.

El exjugador de Binacional y Atlético Grau manifestó la desazón que le genera el presente aliancista, más aún cuando hace comparaciones entre los planteles que se han sentido identificados con los colores victorianos, pese a que no recibían la retribución económica oportuna,

“Fue muy triste, porque los jugadores que hemos estado, cuando Alianza no es lo que es ahora, me refiero económicamente o en cuanto a infraestructura. A nosotros a veces nos quedaban debiendo uno, dos meses, teníamos que esperar las taquillas para que nos paguen. Sin embargo, todos los jugadores tenían identidad, todos tenían algo ligado con Alianza y salían a matar. Ahora pagan buen sueldo, les pagan a al día y tienen todo. Cuando tienes eso y vistes los colores de Alianza es una responsabilidad enorme. Yo pienso que se dejaron estar y cuando quisieron reaccionar no les alcanzó”, enfatizó Reimond Manco.

