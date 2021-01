Alberto Valenzuela, presidente de Legado: “La generación del bicentenario también es deportista”

“Volver a Lima la capital del deporte” es el sueño de Alberto Valenzuela, presidente del Proyecto Legado Lima 2019, y de todo el personal encargado de mantener vivas las sedes deportivas que los Juegos Panamericanos nos dejaron.

Tras la reanudación de las competencias, algunas de manera virtual como el Mundial Sub-17 de Pesas y otras presenciales con invitados internacionales como el Open de Judo y el Sudamericano de Bádminton, Valenzuela se animó a hacer un balance de un año complicado, pero que no terminó por cancelar el sueño, simplemente postergarlo.

- ¿Qué se siente volver a las competencias internacionales presenciales?

Es lo que hemos soñado durante todas estas noches de pandemia. Hemos venido trabajando, manteniendo las sedes y las logísticas a punto, sobre todo para que las federaciones cumplan con sus compromisos internacionales. Para nosotros es una enorme satisfacción ver que, luego de tantos meses, los deportistas se han seguido preparando y con gran emoción se reinician los campeonatos internacionales.

- Han tenido que reforzar los protocolos...

El protocolo de las sedes es muy estricto. Hay controles de visitantes desde el ingreso. Estos controles se coordinan con las federaciones locales e internacionales bajo el marco normativo que ellos tienen, cumpliendo los más altos estándares de bioseguridad. Los atletas vienen con sus respectivas pruebas.

- ¿Cómo ha encontrado a los deportistas que por fin pudieron competir?

Estuve hace poco con la selección de judo y en verdad son un orgullo y una inspiración. Los vi con mucho ánimo y muy motivados por jugar de local, a pesar de la pandemia. Lo mismo fue con los chicos de pesas, que obtuvieron muchas medallas. Estoy seguro de que todos van a dejar en alto el nombre del país.

- ¿Qué otros torneos o actividades vienen?

Acabamos de tener un control de atletismo en categoría mayores, uno que otorga puntos en el ranking mundial y que es una de las modalidades de clasificación a Tokio 2020. De la misma forma, tenemos eventos de ciclismo de velódromo y BMX, también controles importantes. De hecho, muchos de estos deportistas que vendrán del interior se alojarán en el nuevo albergue del Estadio Atlético. También viene el Mundial Sub-18 femenino de Softbol.

Para enero ya estamos listos para las jornadas de integración ciudadana. El alto rendimiento empezará a convocar a los ciudadanos que quieren hacer deporte a alto nivel.

- ¿Cuál es su balance final del 2020?

La mayor satisfacción es que terminamos el año con sedes en espléndidas condiciones, pero el despliegue logístico nunca va a poder reemplazar la motivación de ver a jóvenes, menores de 17 años, entrenar en las sedes. Nada de lo que hemos hecho es más gratificante que ver nacer a una nueva generación de deportistas, una generación del bicentenario en el deporte.

- ¿Los cambios en el Gobierno han afectado?

Todos nos hemos visto afectados este año. En el presupuesto nos vimos afectados enormemente. A pesar de los recortes, hemos contado con el respaldo del Estado peruano, más allá del Gobierno que esté.

- Los torneos virtuales han tenido éxito. ¿Ve posibilidades para que en un futuro se haga más común ver este tipo de competiciones?

La Federación de Pesas tuvo una muy buena iniciativa en ese sentido. En lo organizacional, tiene la dificultad de no ser con público y no tener a los deportistas de forma presencial, pero se compensa con otros atributos como la reducción de costos, la imagen país en lo que es desarrollo de eventos, formatos más ágiles para televisión. Ha sido una buena experiencia y creo que ha llegado para ser un formato a tomar en cuenta.

- ¿Qué objetivos busca la campaña ‘Iguales en la vida, iguales en el deporte’?

Se escuchaba mucho en los pasillos que las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los hombres, por ejemplo, los patrocinios para deportistas varones no tienen el mismo nivel para deportistas mujeres. De la misma forma, encontramos que no había una estrategia para promover la participación de mujeres en el deporte de alto rendimiento.

Decidimos emprender esta campaña. Buscamos a la ministra de la Mujer y a otras entidades para promover la exposición y difusión de los mensajes de nuestras atletas y para atletas con el fin de inspirar a niños y niñas en un marco de una campaña de convivencia e igualdad. Queremos llegar al bicentenario con un sistema mucho más igualitario.

- Gustavo San Martín señaló que el IPD está en la capacidad de administrar las sedes de Lima 2019. ¿Qué opinión tiene al respecto?

En su momento saludamos el gran avance que se hizo en el IPD. Creo que es muy bueno para todo el sistema deportivo. Hay un trabajo coordinado con el IPD.

- ¿En qué estado se encuentra la Villa Panamericana? ¿Seguirá atendiendo pacientes COVID?

Si bien han bajado los niveles de ocupación, la villa es parte de la contingencia ante una eventual segunda ola. En ese sentido, el seguro social nos ha pedido, aún extraoficialmente, evaluar la permanencia hasta después de diciembre. Sin embargo, nosotros estamos listos para cumplir con nuestros medallistas una vez que se nos devuelvan la villa.

