Pep Guardiola habló por primera vez sobre el supuesto interés del Manchester City en Lionel Messi

Mientras estuvo instalada la incertidumbre de si Lionel Messi se quedaba o no en el FC Barcelona, diversos medios extranjeros indicaron que el jugador ya había arreglado de palabra con el Manchester City y sería dirigido por Pep Guardiola en la temporada 2020/21. Finalmente, esto no sucedió, pues el delantero de la selección argentina decidió permanecer en el club ‘azulgrana’ hasta que finalice su contrato.

Ante los rumores de la posible llegada de Lionel Messi al Manchester City, Pep Guardiola dijo que él no tenía que explicar nada. “Él expresó muy bien sus sentimientos”, añadió el estratega español en plena conferencia de prensa previo al duelo contra el Wolverhampton por la Premier League.

“No creo que tenga que explicar nada. Messi ya expresó muy bien sus sentimientos y no tengo nada que añadir. Es un futbolista del Barcelona, el club que amó. No hay más que hablar”, expresó Pep Guardiola. Tras esto, fue consultado sobre si el Manchester City estaría interesado en contar con el futbolista argentino en un futuro cercano. “No lo sé, es una pregunta para Leo Messi. No puedo hablar de las intenciones de otra gente”, finalizó Guardiola.

Recordemos que Lionel Messi reveló que se queda en el FC Barcelona porque no quería tener una pelea en el juzgado con el “club que ama”. Además, resalto que el presidente Josep María Bartomeu le mintió en más de una ocasión sobre su cláusula de salida. Finalmente, el argentino se presentó a los entrenamientos de Ronald Koeman y ya disputó dos partidos amistosos como parte de la preparación para el inicio de LaLiga Santander.

