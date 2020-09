DT de Fuenlabrada sobre Aldair: “Es un jugador con mucho recorrido y potencial en el juego aéreo”

Aldair Fuentes se convirtió en el nuevo fichaje del Fuenlabrada de la segunda división de España. El exvolante de Alianza Lima viajará al viejo continente este fin de semana para sumarse a los trabajos del entrenador José Ramón Sandoval (52), quien tuvo algunas palabras sobre el peruano.

El estratega conversó con ’Negrini lo sabe’ en Radio Ovación, donde se alabó sus principales características y su potencia para “el juego aéreo”. Además, el conductor del espacio señaló que el Fuenlabrada siguió a Fuentes desde hace algún tiempo.

“Es un jugador que fichó el club, es joven y tiene mucho potencial. Nosotros nos encontramos haciendo la pretemporada, apenas llegue, lo veremos para que pueda trabajar con la plantilla”, señaló el entrenador español en la radio local.

Sandoval reconoció que si bien el club tuvo a Aldair Fuentes en la mira, reveló que no le gusta ver su desempeño en un video sino en persona. “Es un jugador que siguió el club hace algún tiempo. No me gusta hablar mucho sobre videos, me gusta ver a los jugadores en la cancha. Es un jugador con mucho recorrido y con potencial en el juego aéreo”, precisó el estratega.

Aldair Fuentes es nuevo jugador de Fuenlabrada de España

Aldair Fuentes brinda su primera declaración para los hinchas de Fuenlabrada

“Estoy muy ansioso por viajar y ser parte de Fuenlabrada, dispuesto a esforzarme al máximo para lograr los objetivos del club este año”, expresó el exvolante de 22 años, quien viajará a España este sábado para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato por cinco años. Cabe resaltar que Alianza Lima vendió el 80% del pase del jugador a 800 mil dólares.

